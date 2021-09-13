БРПО запускает образовательную платформу для пионеров

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация сегодня в свой день рождения запускает образовательную платформу для пионеров, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Платформа "Пионер" является своеобразным путеводителем для детей и их родителей по основным направлениям деятельности организации - с описанием, фотографиями, интерактивными играми, яркой инфографикой, видео и мультимедиа-подборами. Вся информация систематизирована и представлена так, чтобы ребенок смог без труда найти информацию по интересующему направлению, ознакомиться с предлагаемыми проектами и пройти регистрацию для участия", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, всего платформа разделена на 6 разделов "Я-Белорус", "Я-Лидер", "ПроБРПО", "Инфомедиа", "Добродел" и "Медиатека".

"ПроБРПО" поможет узнать больше об организации, ознакомиться с актуальными проектами и новостями БРПО. "В разделе "Я-Белорус" пионеры смогут изучить историю, традиции, достопримечательности Родины. Также в данном разделе представлена гугл-карта "Путешествие Огонька", где активисты организации наносили уникальные точки нашей страны, которые обязан посетить каждый патриот для понимания истории становления независимой Республики Беларусь. В разделе "Я-Лидер" будет представлена работа детских палат и советов дружин. Здесь любой желающий найдет для себя развивающие кейсы по лидерству, сможет скачать полезные чек-листы и многое другое", - отметила председатель ЦС БРПО.

Разделы "Медиатека" и "Инфомедиа" помогут пионерам и октябрятам узнать правила безопасного присутствия в интернете, изучить видео-уроки первого образовательного курса пионерской организации ProMedia.-0-