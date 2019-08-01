1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ активизирует региональное сотрудничество с российской молодежью, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

"Делегация БРСМ приняла участие в молодежном форуме "iВолга", который прошел в Самарской области с 23 по 31 июля и объединил 2 тыс. молодых людей из стран СНГ. Обсуждались различные направления деятельности в работе с молодежью. В частности, это молодежное предпринимательство, развитие движения студенческих отрядов, работа с сельской молодежью, реализация патриотических и культурных проектов", - рассказал Олег Дикун.

На полях форума состоялись встречи представителей БРСМ и Российского союза молодежи. "Наши коллеги поделились опытом проведения фестиваля "Российская студенческая весна". Достигнута договоренность, что со следующего года в Беларуси будет проходить фестиваль "Белорусская студенческая весна", победители которого уже примут участие в фестивале "Студенческая весна стран СНГ". Кроме этого, состоялись переговоры с представителями правительства Самарской области. Мы договорились, что в следующем году проведем автопробег Самара - Брест, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также в 2020-м ребята из Самарской области будут трудиться в студотрядах на территории Могилевской области, а наша молодежь - на объектах этого российского региона", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.-0-