БРСМ будет способствовать развитию молодежных субкультур

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и молодежное общественное объединение "Белорусская федерация брейк-данса" подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Мероприятие состоялось в Минске во время финала Первого чемпионата Беларуси по брейкингу среди детей и взрослых в соло-номинациях, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк и председатель Белорусской федерации брейк-данса Александр Войнов.

"Документ направлен на развитие белорусского брейк-данса и пропаганду уличной культуры и спорта: паркура, воркаута, стритбола, ВМХ, диджеинга, гаффити, футбольного фристайла, роллер-спорта, будет содействовать привлечению детей, подростков и молодежи к регулярным тренировкам для их физического развития, укрепления здоровья, достижения спортивных результатов. БРСМ сможет дать молодым людям больше информации о нас, что позволит нам активно поддерживать связь с молодежью, которая ведет здоровый образ жизни", - рассказал Александр Войнов.

По его словам, вместе с БРСМ федерация брейк-данса будет заниматься проектами по открытию новых залов и оформлению мест для занятий уличными видами спорта. "В свое время мы были авторами создания парка экстремальных видов спорта в Минске, проект такого масштаба единственный в стране. Сезон занятий на улице очень короткий, поэтому весьма актуален вопрос создания крытых площадок, где можно было бы заниматься круглогодично", - отметил председатель федерации.

Как подчеркнул Дмитрий Воронюк, важно, чтобы это соглашение помогло молодежи. "Сегодня брейк-дансом увлекается очень много молодых ребят и девчонок. Самое главное, чтобы это соглашение работало на обычных ребят. Если оно будет способствовать развитию их творчества, будет помогать, значит, мы все делаем правильно. Хотелось бы, чтобы наши совместные с федерацией устремления были в едином порыве, и мы действительно смогли помочь друг другу продвигать эту часть молодежной культуры, выводя ее на новый уровень", - сказал он.

Первый секретарь ЦК БРСМ обратил внимание на то, что занятия брейк-дансом способствуют формированию здорового образа жизни в молодежной среде, а белорусские брейкеры имеют хорошую физическую подготовку и ежегодно занимают высокие призовые места на мировых первенствах.

В эти минуты в Минске в манеже Минского государственного лингвистического университета проходит финал Первого чемпионата Беларуси по брейкингу среди детей и взрослых в соло-номинациях. Батлы финального этапа чемпионата объединили более 80 лучших представителей культуры брейк-данса из всех регионов страны в возрасте от 7 до 35 лет в номинациях до 8, 12, 16 лет и 17+ (парни). Наравне с белорусскими b-boys за звание чемпиона Беларуси в батлах 1 VS 1 поборются представительницы прекрасного пола в номинациях до 12 лет и 13+. Первый турнир такого масштаба доверили судить профессионалам мирового масштаба. В арбитражной команде чемпионата - DenyRock (Россия), Bura-Deny (Латвия) и Jeff (Беларусь).

Что касается критериев судейства, их немало, начиная от внешнего вида и заканчивая правилами поведения в батле. В частности, оценивается музыкальность, техника, набор элементов, форма танца и многое другое. Победители чемпионата получат не только звание чемпиона Беларуси, но и представят страну на международном музыкально-танцевальном фестивале Outbreak Europe 2019 в Словакии.

Организатором Первого чемпионата Беларуси по брейкингу среди детей и взрослых в соло-номинациях выступает Республиканское молодежное общественное объединение "Белорусская федерация брейк-данса". Генеральный партнер ОАО "Белагропромбанк".-0-