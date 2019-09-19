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19 сентября 2019, 09:20

БРСМ дает старт девятому сезону проекта "100 идей для Беларуси"

Фото 100ideas.by
Фото 100ideas.by

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи объявляет о старте девятого сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

Проект направлен на развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении молодежных инновационных проектов и научно-технических разработок.

"Союз молодежи впервые презентовал проект "100 идей для Беларуси" 20 сентября 2011 года и пригласил юношей и девушек принять участие в конкурсе на лучшую инновационную идею в различных сферах социального и экономического развития страны, интересную для практической реализации. Прошло восемь лет. Проект прижился, понравился молодежи и объединил за это время тысячи молодых изобретателей, ученых и разработчиков из всех уголков Беларуси", - рассказал Олег Дикун.

В новом сезоне организаторы традиционно предлагают поучаствовать в проекте не только ребятам в возрасте от 14 до 31 года, но и молодым ученым до 35 лет. "Работы на конкурс принимаются по 10 направлениям в двух категориях: учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, а также студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые. В этом году для более удобной подачи заявок на участие в конкурсе на сайте проекта 100ideas.by создана электронная приемная по принадлежности к региону. Однако в наших территориальных комитетах заявки также будут принимать. Живое общение никто не отменял", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

В октябре-ноябре по всей стране пройдут зональные туры конкурса. "Такая форма показала свою эффективность в последние два года, и в девятом сезоне мы апробируем ее фактически во всех регионах. Ребята из четырех-пяти районов собираются в одном месте, где не только презентуют свои разработки, но и знакомятся, общаются, обмениваются информацией. Первые выставки-презентации авторских разработок "100 идей для Беларуси" состоятся 4 октября в Ляховичах, 10 октября - в Полоцке, 11 октября - в Жлобине, 15 октября - в Минске, 17 октября - в Ошмянах, 22 октября - в Вилейке. Всего запланировано провести 45 зональных встреч, а в Брестской области 19 районных", - добавил Олег Дикун.

Победители зональных туров встретятся в декабре на областных конкурсах и минском городском. Оценивать идеи новаторов будут экспертные советы, в состав которых входят представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители государственных, частных предприятий и организаций, Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси, банковского сектора, инвесторы. Проведение финала республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" запланировано на февраль 2020 года.-0-

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