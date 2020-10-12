БРСМ дает старт интернет-челенджу ко Дню матери

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи в канун Дня матери дает старт интернет-челенджу #словапершаеўжыццi, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

"Для участия в проекте необходимо найти снимок из детства или юности своей мамы и постараться как можно точнее его повторить, сфотографировавшись самому. Затем опубликовать коллаж либо 2 фото у себя в истории, социальных сетях, отметить аккаунт @brsm.by и передать эстафету трем друзьям. Это не только весело, но и хороший повод пересмотреть семейные альбомы и еще раз сказать ласковые слова своей маме", - отметила Александра Гончарова.

По ее словам, челендж продлится с 12 по 18 октября.-0-