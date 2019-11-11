БРСМ дает старт молодежной эстафете "#яприду"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи 12 ноября, в первый день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, даст старт молодежной эстафете "#яприду", направленной на повышение электоральной активности молодых избирателей, голосующих впервые. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделом проектной деятельности ЦК БРСМ Александра Луговская.

Для впервые голосующих молодых людей 12-17 ноября по всей стране под эгидой БРСМ состоится более 200 мероприятий молодежной эстафеты "#яприду". Это акции "Мой Выбор! Моя Беларусь!", "Молодежь выбирает будущее!", "Молодой избиратель", "Молодежь голосует", политико-правовые игры "Избирательный участок", "Я будущий избиратель", интеллектуальные квесты "Правовой лабиринт", "Тропа избирателя", открытые диалоги "Беларусь и Я".

В день старта эстафеты в Брестском государственном техническом университете состоится молодежный квиз "Я голосую!". Мероприятие объединит 150 первокурсников. "Ребятам предложат проверить свои знания в вопросах избирательного права. Каждый участник квиза получит в подарок памятный сувенир и красно-зеленую ленточку как символ устойчивого развития и независимости Беларуси. В Полоцком государственном университете пройдет открытый диалог "Беларусь и Я". В дебатах на тему "Молодежь и выборы: формула ответственности" примут участие команды молодежного парламента, студенческой и работающей молодежи, а также впервые голосующие избиратели белорусской нефтяной столицы", - рассказала Александра Луговская.

По ее словам, проведение отрытого диалога под общим слоганом "#яприду" с участием впервые голосующих, а также кандидата в депутаты и представителей общественности Минской области запланировано и в Новопольском государственном аграрно-экономическом колледже. В Гомеле акция "Впервые голосующие" развернется на избирательном участке №24 в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации. Ребята смогут не только реализовать свое избирательное право, но и поучаствовать в интерактивах "Пожелание депутату", "Познай свою культуру", "Кто, если не мы?", "Мой выбор".

Командную игру "Правовой лабиринт", включающую анаграммы, текстовые и творческие задания, предложат учащимся Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна. "Центральным событием станет церемония вручения тематических поздравительных открыток. В Могилеве на интенсив "#яприду" приглашены 100 молодых людей - как впервые голосующих, так и учащихся старших классов средних школ города. Для ребят запланированы встречи со специалистами в области избирательного и конституционного права и деловая игра "Азбука гражданина", - отметила завотделом.

Минск 12 ноября даст старт молодежной эстафете квестом "#молодежьголосует". Он будет организован на базе Белорусского национального технического университета. Молодым избирателям нужно будет пройти несколько локаций, в том числе посетить молодежный электоральный пикет БРСМ, выбрать идеального кандидата в депутаты, поучаствовать в прохождении мобильной игры "Голосую!", примерить на себя роль кандидата в депутаты и даже составить свою предвыборную программу.

"Участие в выборах является гражданским долгом каждого из нас, ведь мы выбираем будущее, стабильность и независимость. Особенно это событие важно для ребят, которые впервые придут на избирательный участок и воспользуются своим гражданским правом выбрать достойного кандидата", - подчеркнула Александра Луговская.-0-