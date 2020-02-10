БРСМ дает старт патриотической акции "Я служу!"

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи 18 февраля даст старт патриотической акции "Я служу!", приуроченной ко Дню защитников Отчества и Вооруженных Сил Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Союз молодежи в преддверии 23 февраля организует и проведет в регионах Беларуси цикл военно-патриотических мероприятий. Все они являются составной частью молодежного многоступенчатого патриотического проекта БРСМ "Я служу!" и направлены на популяризацию службы в армии", - рассказала Александра Гончарова.

Акция будет проходить в течение года в два этапа. Первый посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, второй - весеннему и осеннему призывам. "18 февраля республиканским молодежным форумом для участников Молодежных отрядов охраны правопорядка "Служим #раЗАм", который пройдет в Могилеве, мы даем старт первому этапу акции. По 25 февраля во всех регионах страны территориальные организации БРСМ при поддержке министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, а также Государственного пограничного комитета проведут для школьников старших классов и молодежи призывного возраста соревнования юнармейской направленности", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Как отметила Александра Гончарова, состоятся экскурсии в воинские части, встречи с военнослужащими, ветеранами. Так, 20 февраля на базе 61-ой истребительной авиабазы города Барановичи молодежь района пригласят поучаствовать в акции "Один день в армии". Витебская областная организация БРСМ проведет для бойцов МООП на базе 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии "День в ВДВ".

В ПАСО-6 (Пожарный аварийно-спасательный отряд) 21 февраля пройдет учебно-методический сбор "Один день из жизни спасателя-пожарного" с участием представителей молодежного правоохранительного движения БРСМ Могилевской области, а на базе войсковой части 5525 - гомельский областной слет МООП "Время смелых!". 23 февраля в войсковой части 52957 состоятся соревнования по сборке-разборке стрелкового оружия и открытый диалог для ребят из Минской области. В Гродно 25 февраля учащимся учреждений среднего специального образования предложат поучаствовать в военно-спортивной игре "Наука побеждать".

По словам Александры Гончаровой, отличительной особенностью проекта "Я служу!" на всех его этапах является взаимодействие с родителями военнослужащих срочной службы. Для того, чтобы матери могли оценить быт солдат-срочников, дополнительно пообщаться с командирами частей, задать им волнующие вопросы, совместно с заинтересованными планируется организовать Дни открытых дверей.-0-