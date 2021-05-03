БРСМ дает старт патриотическому онлайн-проекту "Подвиг молодых"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи запускает сегодня в социальных медиа республиканский патриотический онлайн-проект "Подвиг молодых", посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

"Это проект для современной молодежи. Он рассказывает о жизни юных белорусских патриотов военного лихолетья, которые с первого дня войны своими героическими поступками в борьбе с фашистскими оккупантами стремились приносить пользу родной стране. Юноши и девушки не перекладывали ответственность на старших, а, рано повзрослев, сражались на фронте, проявляли героическую самоотдачу и работоспособность в тылу и подполье", - рассказала Наталья Столпинская.

Онлайн-проект "Подвиг молодых" будет реализован с 3 мая по 3 июля в центральных и региональных официальных социальных медиа БРСМ в Telegram, Instagram, "ВКонтакте".

"Запускаем в соцсетях наш патриотический проект накануне Дня Победы и завершим его в День Независимости Беларуси - день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня важно сохранить историю и рассказать молодежи о подвиге наших сверстников, поэтому во всех уголках Беларуси активисты БРСМ включились в исследовательскую работу. Ребята узнают о подвигах Зинаиды Портновой, Петра Котельникова, Марата Казея, Николая Кедышко, Ираиды Ивановской и многих юных героев Великой Отечественной", - подчеркнула представитель ЦК БРСМ.

По словам Натальи Столпинской, онлайн-инициатива, рассказывающая о подвиге юных защитников Отечества, станет составной частью многоступенчатого республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", символом которого является красно-зеленая ленточка в сочетании с яблоневым цветом. "В эти дни по всей стране будет реализовано более 500 мероприятий проекта "Цветы Великой Победы". Например, с 1 мая символ проекта украсил аватарки всех официальных пабликов молодежного союза в соцсетях и мессенджерах, а уже завтра мы предложим молодежи поучаствовать в республиканском творческом конкурсе "Мы помним", - дополнила она.-0-