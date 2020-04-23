БРСМ дает старт проекту по благоустройству памятников и обелисков

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 23 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:41 Мощный торнадо обрушился на Техас и Оклахому В мире
10:39 Электронные ярмарки вакансий будут проводить во всех районах Гродненской области Регионы
10:30 Один человек погиб, трое ранены в лобовом ДТП в Брестском районе Происшествия
10:24 Грузовик спровоцировал двойное ДТП в Минске Происшествия
10:18 Беларусь установила тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский НПЗ Экономика
10:03 Презентацию новых специальностей проведет МГУ имени А.А.Кулешова Регионы
10:00 Smart-билеты на транспорте продают во всех областных центрах страны Общество
09:55 Российская промышленность в марте резко замедлила темпы роста В мире
09:50 В Японии медицинские маски шьют из оршанского льна Общество
09:45 Две легковушки столкнулись в Крупском районе Происшествия
09:42 В Жодино сотрудники милиции приехали на семейный скандал, а застали еще и пожар в бане Происшествия
09:34 Два человека погибли на пожаре в Чаусах Происшествия
09:27 Доходы от туризма в мире могут упасть на $500 млрд В мире
09:23 БРСМ дает старт проекту по благоустройству памятников и обелисков Общество
09:21 Белорусские нефтяники присоединились к флешмобу в поддержку врачей Регионы
09:15 Сроки охоты на птиц в 2020 году изменены в Гомельской области Общество
09:03 МЧС получит средства на капремонт вертолетов и самолета Экономика
09:00 В рассрочку – без первого взноса! Акция "Покупайте сейчас – платите потом!" стартовала в "Маяке Минска" и "Парке Челюскинцев"! Общество
08:55 США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+ В мире
08:52 Цена нефти Brent растет более чем на 12% В мире
08:44 БЕЛАЗ поставил поливооросительную машину на медный рудник в Казахстан Экономика
08:18 Около 5 тыс. кустарников высадят в Брестской крепости ко Дню Победы Регионы
08:05 Рабочая группа G20 обсудила меры поддержки торговли и инвестиций В мире
07:58 Акцию "И в памяти, и в семейном альбоме..." к 75-летию Победы проведут в Витебске Регионы
07:50 Премьер-министр Австралии призвал реформировать ВОЗ В мире
07:40 МТЗ с начала года поставил в Пакистан более 250 тракторов Экономика
07:32 Трамп подписал указ о частичном запрете иммиграции в США В мире
07:24 Налоговые инспекторы Гродненской области выявили более 100 нарушений в работе такси Регионы
07:13 Возле ремонтируемого моста в Полоцке начнут строить кольцевую развязку Регионы
07:06 Научная конференция к 75-летию Великой Победы пройдет онлайн в БГУ Общество
Все новости
Все новости
Общество
23 апреля 2020, 09:23

БРСМ дает старт проекту по благоустройству памятников и обелисков

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Беларусь помнит"
Акцию "И в памяти, и в семейном альбоме..." к 75-летию Победы проведут в Витебске
Научная конференция к 75-летию Великой Победы пройдет онлайн в БГУ

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи 25 апреля дает старт благотворительному проекту "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто" по благоустройству памятников и обелисков, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Трудовой проект по наведению порядка на территории памятников, обелисков, братских могил и могил неизвестных солдат направлен на сохранение преемственности поколений и привлечение молодых белорусов к сохранению исторической памяти о героях войны - известных и безымянных, всех, кто подарил нам мирное небо. Весьма символично, что он стартует в день проведения в Беларуси республиканского субботника, - рассказала Александра Гончарова. - Трудовой молодежный почин "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто" реализуется территориальными организациями БРСМ с 25 апреля по 4 мая во всех регионах страны во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы, и республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы".

Так, во время республиканского субботника активисты Березовской районной организации БРСМ займутся наведением порядка на воинском захоронении деревни Шилин Здитовского сельского исполнительного комитета. Здесь в 18 братских могилах захоронены более 180 воинов Красной армии, погибших при освобождении Березовского района в июле 1944 года. Волонтеры средней школы №1 Малориты благоустроят на городском кладбище братскую могилу советских танкистов, погибших при освобождении Западной Беларуси 28 сентября 1939 года, а первичной организации ОАО "Племзавод Мухавец" - памятник погибшим землякам, который расположен в центре агрогородка Мухавец Брестского района.

В центре заботы молодежи Витебска будет мемориал в честь летчиков 953-го Витебского штурмового авиаполка на кольце авиаторов, который находится в 3 км от города над Двиной, Орши - памятник жертвам фашизма, а Новополоцка - яблоневый сад, заложенный в поселке Боровуха в честь 70-летия Победы. В Ельске добровольцы БРСМ благоустроят братскую могилу 48 советским воинам, погибшим в конце 1943 года при освобождении Ельского района, в Жлобине - приведут в порядок прилегающую к памятнику территорию на братском кладбище: очистят от листвы, сухой растительности и мусора, подкрасят забор и ограду.

Гродненская областная организация даст старт благотворительному трудовому проекту у памятника курсантам-пограничникам, державшим оборону на берегу Немана. Над этим объектом воинской славы уже много лет шефствует Гродненский областной комитетом БРСМ. В лесном массиве Боровка Лидского района ребята займутся уборкой территории мемориального комплекса "Звезда" в городском поселке Кореличи, в городском поселке Большая Берестовица - у памятника Скорбящей матери. В Дзержинском районе Минской области молодежь будет трудиться на территории братской могилы-мемориала в центре деревни Станьково, а в деревне Носилово Молодечненского района - на благоустройстве мемориала, установленного в память о 22 воинах и партизанах, павших во время войны.

В Бобруйском районе в агрогородке Воротынь волонтеры займутся благоустройством скульптурной композиции землякам, павшим в период Великой Отечественной войны, а в городском поселке Глуша - "Скорбящая мать", установленной в честь погибших местных жителей.

В столице активисты Минской городской организации БРСМ приведут в порядок надмогильные сооружения на воинских захоронениях и братский мемориал - аллею Героев Советского Союза на Военном кладбище. "К слову, трудовой коллектив ЦК БРСМ во главе с первым секретарем Дмитрием Воронюком будет трудиться во время республиканского субботника и старта патриотического проекта в Минске - на территории сквера Марата Казея и памятника этому юному Герою Советского Союза", - добавила Александра Гончарова.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
благоустройство БРСМ мемориальный комплекс памятники проект
Новости рубрики Общество
Smart-билеты на транспорте продают во всех областных центрах страны
Скриншот из видео посольства Беларуси в Японии В Японии медицинские маски шьют из оршанского льна
Фото из архива Сроки охоты на птиц в 2020 году изменены в Гомельской области
В рассрочку – без первого взноса! Акция "Покупайте сейчас – платите потом!" стартовала в "Маяке Минска" и "Парке Челюскинцев"!
Фото из архива Научная конференция к 75-летию Великой Победы пройдет онлайн в БГУ
Фото из архива Онлайн-конференция по вопросам обращения с отходами и упаковкой пройдет сегодня в БЕЛТА
Главное
Во время посещения "Все хотят укусить Беларусь" - Лукашенко прокомментировал критику подходов к борьбе с коронавирусом
Ситуация в кожевенной отрасли немного улучшилась, но эффективность работы пока низкая - Румас
В Беларуси выздоровели и выписаны 769 зараженных COVID-19
Smart-билеты на транспорте продают во всех областных центрах страны
Топ-новости
Картина дня: Минздрав о правилах самоизоляции, бесконтактная заправка на АЗС и деревянный "ксерокс"
Вопрос о массовом использовании экспресс-тестов на антитела будет решен по итогам их тестирования
Беларусь установила тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский НПЗ
В Японии медицинские маски шьют из оршанского льна
Онлайн-конференция по вопросам обращения с отходами и упаковкой пройдет сегодня в БЕЛТА
Минсельхозпрод: отказ России от поставок гречки - полная неожиданность, рынок обеспечим сами
В рассрочку – без первого взноса! Акция "Покупайте сейчас – платите потом!" стартовала в "Маяке Минска" и "Парке Челюскинцев"!
Минэкономики пояснило, почему повышение зарплат отвязали от роста производительности труда
БРСМ дает старт проекту по благоустройству памятников и обелисков
Презентацию новых специальностей проведет МГУ имени А.А.Кулешова
Беларусь призвала ЕС оперативно завершить процедуру вступления в силу визового соглашения
В Беларуси выдана первая в СНГ лицензия на онлайн-казино
Минздрав призывает на большие выходные остаться дома и не посещать кладбище
Белорусские нефтяники присоединились к флешмобу в поддержку врачей
Караник: позитивная тенденция по Витебску подтверждается
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.