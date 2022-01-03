БРСМ даст старт серии открытых диалогов "Сила закона" 5 января

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи 5 января начнет серию открытых диалогов "Сила закона", направленных на широкое обсуждение молодежью проекта изменений и дополнений в Конституцию, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"Весьма символично, что первая молодежная дискуссионная площадка стартует в Конституционном суде - государственном органе, призванном охранять Основной закон страны. Мы планируем провести этот тематический открытый диалог в смешанном формате. Главная площадка разместится в зале заседаний офлайн. Регионы - области и Минск - подключатся к диалогу онлайн, - рассказал Александр Прохоров. - Мероприятие объединит экспертов, актив БРСМ и несоюзную молодежь. Спикером молодежной дискуссии выступит председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич".

По словам второго секретаря ЦК БРСМ, молодежные открытые диалоги "Сила закона" пройдут по всей стране. "Нам важно слышать молодежь и ее мнение, ведь независимая и суверенная Беларусь строилась для нас, молодых. Многие из нас родились в период формирования и становления нашего государства. И от того, как мы к этому вопросу подойдем, насколько активно сможем этот процесс организовать, зависит общий результат", - подчеркнул он.

Александр Прохоров добавил, что предложения по обновленной Конституции любой гражданин может внести и через онлайн-приемную БРСМ. "Мы аккумулируем все поступившие предложения и дополнения и направим в Национальный центр правовой информации", - подытожил второй секретарь.-0-