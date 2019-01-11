11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ готовит стратегию развития молодежной организации на ближайшие 5 лет, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.

"Сейчас мы готовим стратегию развития молодежной организации на ближайшие 5 лет. К слову, у нас проходит большое исследование внутри организации. Это даст нам четкое понимание, как двигаться дальше. Потому что мы хотим развиваться, ищем новые формы и методы работы, хотим какие-то моменты перестроить, чтобы наши проекты заиграли яркими красками, чтобы прежде всего был обратный отклик от всех молодых людей нашей страны", - рассказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, в 2019 году дальнейшее развитие получит студотрядовское движение и волонтерские проекты. "В этом году Беларусь принимает II Европейские игры, во время которых молодые люди тоже должны проявить себя, показать страну, раскрыть ее для гостей. Мы вместе работаем с Дирекцией II Европейских игр, в части волонтерства, молодежных отрядов охраны правопорядка и студенческих отрядов. То есть наши ребята активно будут задействованы на всех этапах подготовки и проведения II Европейских игр. Также получит развитие наш традиционный республиканский проект "100 идей для Беларуси". Сейчас мы активно ищем дополнительные источники финансирования, потому что очень важно, чтобы каждая идея молодого человека, которую мы заметили, имела в дальнейшем финансовое и интеллектуальное сопровождение", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Что касается новых проектов, то один из них будет запущен нынешней весной - это парки семейных деревьев. "Сейчас мы думаем, как реализовать проект, чтобы каждая семья могла посадить свое дерево. Надеюсь, что к началу лета наши парки зацветут по всей Беларуси", - подчеркнул Дмитрий Воронюк.-0-