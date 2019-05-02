БРСМ и Ассоциация молодежных организаций Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Ассоциация молодежных организаций Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "БРСМ" Олег Дикун.

Документ был подписан на полях международного форума молодежных организаций "Международное сотрудничество в противодействии новым угрозам среди молодежи", который прошел на днях в Бишкеке. Форум был инициирован общественным объединением "Институт развития молодежи" Кыргызстана в сотрудничестве с Ассоциацией молодежных организаций. Он собрал около 100 участников из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Фото БРСМ

"Заключение меморандума станет основой для взаимодействия между нашими организациями. Я уверен, что это далеко не последняя площадка, где нам удалось поработать вместе", - отметил Олег Дикун.

Ключевая цель форума молодежных организаций - усиление международного молодежного сотрудничества для совместного противостояния новым вызовам и угрозам, касающихся молодежи. "В частности, его участники обсудили такие темы, как распространение радикализма и насильственных идеологий среди молодежи, угрозы и вызовы в сфере обеспечения безопасности, межэтнический и межрелигиозный диалог, ухудшение экологической среды и экологическая безопасность в регионе, миграционные процессы и их воздействие на занятость среди молодежи", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.-0-