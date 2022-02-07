БРСМ и БРКА заключили соглашение о сотрудничестве

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская коллегия адвокатов заключили соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом, направленным на формирование высокой правовой культуры в молодежной среде, поставили первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов и председатель Совета молодых адвокатов БРКА Антон Гриневич.

Александр Лукьянов отметил, что соглашение - это очередной шаг в целенаправленной работе БРСМ по правовому воспитанию молодежи совместно с профессионалами различных отраслей права. "Сегодня в преддверии республиканского референдума по обновлению Основного закона страны особенно востребована совместная воспитательная роль общественных организаций и правовых институтов в повышении правосознания молодых белорусов. Это многовекторный процесс, направленный на повышение правовой грамотности молодежи, усвоение юношами и девушками стержневых принципов и норм права, соблюдение законов Беларуси, - пояснил первый секретарь ЦК БРСМ. - Партнерство Совета молодых адвокатов БРКА с БРСМ станет очередным шагом комплексного подхода в работе с молодежью в данном направлении. Наше соглашение будет способствовать развитию нравственных ориентаций молодых людей и укреплению правовой социализации личности".

Фото пресс-службы БРКА

В свою очередь Антон Гриневич добавил, что для адвокатов правовое воспитание всегда было одной из основных задач и сегодня важно объединить в этом направлении усилия. "В настоящий момент государство делает все необходимое, чтобы у молодых людей была возможность реализоваться в любой интересующей их сфере. Задача адвокатов - помочь им, оказать правовую поддержку, в том числе разъяснить те или иные положения законодательства. Уверен, мы сможем организовать сотрудничество с БРСМ так, чтобы наш труд приносил реальные результаты. Нам надо улавливать запросы общества и предпринимать конкретные шаги, - подчеркнул он. - Сегодня мы обсудили дорожную карту совместной деятельности, договорились о реализации совместного пилотного онлайн-проекта. В ближайших планах организовать на постоянной основе в официальном паблике союза молодежи в Instagram консультационные тематические стримы".

В соответствии со стратегией развития Белорусского республиканского союза молодежи правовое воспитание является одним из ключевых направлений деятельности молодежной организации. Для оказания юридической помощи и решения других актуальных вопросов на сайте brsm.by работает онлайн-приемная, куда могут обратиться молодые люди, проживающие в разных уголках Беларуси. Уже сегодня в приемную поступило порядка полусотни обращений, требующих элементарных юридических разъяснений: подписание трудовых контрактов, увольнение с работы, заключение коллективных договоров, организация предпринимательской деятельности и другие вопросы, на которые помогут ответить адвокаты БРКА во время прямых эфиров.-0-

Лукьянов: работа по правовому воспитанию молодежи будет проводиться по всей стране