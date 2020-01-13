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13 января 2020, 17:17

БРСМ и БРПО во время акции "Чудеса на Рождество" поздравили более 14 тыс. детей

Фото из архива
Фото из архива
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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 700 активностей "Чудеса на Рождество" организовано общественными объединениями БРСМ и БРПО во время общереспубликанского новогоднего благотворительного проекта "Наши дети", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ, координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

Ежегодно волонтеры "Доброго сердца" и тимуровцы вносят свой вклад в копилку добрых дел общереспубликанского благотворительного проекта "Наши дети". "Это мероприятия нашей традиционной совместной акции "Чудеса на Рождество", которая с 5 декабря 2019 года по 9 января прошла во всех регионах страны. В самой доброй и волшебной акции принимали участие активисты БРСМ и БРПО разных возрастов: школьники, студенты, работающая молодежь, - рассказала Александра Гончарова. - Они провели большую подготовительную работу - заботливо шили красные рукавички, которые ассоциируются с теплом и заботой, организовали сбор канцелярских товаров, игрушек, книг, настольных игр, денежных средств на подарки. Мы провели по всей стране 707 праздничных детских программ "Чудеса на Рождество", оказали помощь более 14 тыс. детей, 2743 многодетным семьям, 260 социальным учреждениям".

Каждый регион старался привнести в проект что-то яркое, запоминающееся и особенное. "Новогодние и рождественские праздники - это время чудес. Наши ребята старались сделать мероприятия проекта яркими и незабываемыми. В каждом районе его активности проходили по-своему. Это были "Елки желаний", игровые программы с участием Деда Мороза и Снегурочки, посещение деток на дому, в детских домах, интернатных учреждениях, больницах. Но самое главное, что является неизменным в "Чудесах на Рождество", - подарить маленьким жителям нашей страны частичку своего тепла и праздничное настроение, исполнить их заветные желания. И у нас это получилось", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

К молодежной благотворительной акции присоединились добрые, чуткие, отзывчивые люди, которые помогли собрать новогодние подарки для ребят. "Хочется поблагодарить наших земляков, спасибо им за добрые сердца и отзывчивость. Ведь маленькой помощи не бывает, а все вместе мы сумели собрать волшебные подарочные наборы", - добавила Александра Гончарова. География акции "Чудеса на Рождество" с каждым годом расширяется. В этом праздничном сезоне в центре внимания волонтеров и тимуровцев были не только дети, но и одиноко проживающие пожилые люди, а также бездомные животные.

Республиканская благотворительная акция БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество" реализуется с 2006 года. Главная задача проекта, символом которого являются красные рукавички, - окружить теплом и заботой маленьких жителей Беларуси: воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, которые особенно нуждаются в этом в новогодние и рождественские дни.-0-

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