БРСМ и БСЖ проведут обучающий интенсив для волонтеров "COVID-патруля"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусский союз женщин проведут 13 октября республиканский обучающий интенсив для волонтеров - участников профилактической акции "COVID-патруль", сообщала корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, руководитель движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

"Буквально недавно с молодежным крылом БСЖ мы дали старт совместной мотивационной акции "Привит от COVID", которую сегодня активно продвигаем в соцсетях и мессенджерах, а кроме того, анонсировали еще одну профилактическую инициативу - "COVID-патруль". Молодежь напомнит населению, что ношение масок является обязательным для каждого гражданина и расскажет о необходимости и роли вакцинации для формирования коллективного иммунитета. Ведь фактически прививка сегодня является самым надежным способом защиты себя и своих близких от тяжелого течения COVID-19, - рассказала Александра Гончарова. - Завтра состоится обучающий интенсив для координаторов волонтерского движения "Доброе сердце" и участников "COVID-патруля". Обучение пройдет в смешанном формате - онлайн и офлайн. Центральная студия разместится в Республиканском доме молодежи. Ребята из регионов присоединятся онлайн. Главная задача обучающего интенсива - пояснить механизм работы патруля".

По ее словам, волонтерский пул уже сформирован, составлен график выходов "COVID-патруля". Каждая команда волонтеров будет работать не более двух часов в день.

"Всю предыдущую неделю областные и Минская городская организации БРСМ подбирали ребят в сводные волонтерские отряды. Волонтеры "COVID-патруля" должны быть совершеннолетними, с хорошим самочувствием - то есть здоровы, безусловно, обладать коммуникабельностью и стрессоустойчивостью. Немаловажный момент - наличие сертификата о вакцинации. Желательно, чтобы он был. Мы обеспечим всех волонтеров "COVID-патруля" необходимыми средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами, а также бейджами единого образца. Первые выходы патруля запланированы на этот четверг. Они пройдут в крупных торговых центрах столицы, где находятся пункты вакцинации. В целом по республике волонтеры будут заниматься раздачей специальных информационных буклетов со вторника по четверг", - добавила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова пояснила, что каждый раз заступающие на патрулирование ребята будут проходить дополнительный инструктаж.-0-