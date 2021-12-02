БРСМ и Институт повышения квалификации СК заключили соглашение о сотрудничестве

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Беларуси заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Церемония подписания соглашения состоялась на полях ведомственного учреждения образования Следственного комитета. Документ, в основу которого заложено сотрудничество в области правового просвещения и информированности молодого поколения о нормах уголовного законодательства, профилактике правонарушений в молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни, скрепили подписи первого секретаря ЦК БРСМ Александра Лукьянова и начальника института Юрия Каменецкого.

Стороны планируют реализовывать совместные патриотические и волонтерские проекты, обучающие и информационные мероприятия, направленные на повышение уровня правового просвещения и правовой культуры молодежи, вовлекать молодых людей в публичные обсуждения проектов нормативных правовых актов.

Александр Лукьянов отметил, что соглашение является логическим развитием взаимного сотрудничества и взаимопомощи. "Уверен, что этот документ внесет свой вклад в укрепление правового воспитания молодежи. В преддверии предстоящего политического события в нашей стране - референдума по новой редакции Основного закона нам важно задействовать как потенциал Следственного комитета в целом, так и ведущего вуза в этом направлении, чтобы мы могли максимально компетентно рассказывать молодым гражданам о том, какие изменения внесены в проект новой Конституции, - подчеркнул он. - Сегодня мы разворачиваем республиканские дискуссионные площадки по вопросам конституционной реформы. Это часть правового воспитания юношей и девушек и важный исторический момент. Наша молодежь должна понимать, что ее непосредственное участие в этих процессах - это и есть формирование истории белорусской государственности".

После 44-го съезда, прошедшего 12 августа этого года, в соответствии с принятой стратегией развития Белорусского республиканского союза молодежи правовое воспитание молодежи является новым и одним из ключевых направлений деятельности БРСМ.-0-

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