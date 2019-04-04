БРСМ и Минобразования начали работу над книгой об истории студотрядовского движения

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Министерство образования начали работу над книгой об истории студотрядовского движения, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "БРСМ" Олег Дикун.

Более 50 лет назад первые студенческие отряды Беларуси выехали на целину в Казахстан. С 1963 года берет отсчет белорусское студотрядовское движение. Особое развитие оно получило в 70-80-е годы, а сегодня является одним из ведущих направлений деятельности БРСМ. "При поддержке государства нам удалось не только возродить, но и развить его в современном формате. Студотряды расширили свои профили деятельности и географию, на законодательном уровне в стране возродилась практика работы молодежных строек. Но самое главное - в студотрядах всегда были и остаются традиции. В этом году, объявленном нашей организацией Годом студенческих отрядов, БРСМ совместно с Министерством образования начал работу над книгой, посвященной деятельности и развитию студотрядовского движения на территории Беларуси", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, создан оргкомитет и подобран авторский коллектив, которые уже приступили к работе над изданием. "Главы книги планируется разбить по периодам, в которых будут обозначены и проиллюстрированы фотографиями основные вехи. Особое внимание в издании мы уделим личностям, которые в разные периоды были во главе развития этого движения", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Олег Дикун добавил, что 11-12 апреля во время республиканского семинара-учебы для командиров и комиссаров, который пройдет в Могилевской области, будет дан старт акции "Биография молодости нашей". "Для того чтобы собрать как можно больше живого и яркого материала, чтобы передать романтику, атмосферу студотрядовского движения 60-х, 80-х, 90-х годов, мы приглашаем всех ветеранов студотрядовского движения, бывших бойцов, командиров, комиссаров стать участниками акции "Биография молодости нашей" и направлять свои истории, фотоматериалы в наши районные комитеты и Центральный комитет БРСМ. Возможно, именно эти истории войдут в книгу", - сказал он.-0-