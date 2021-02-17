БРСМ и "Мобильные кадры России" планируют реализовать дорожную карту сотрудничества

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Общероссийская молодежная общественная организация "Мобильные кадры России" планируют реализовать дорожную карту соглашения о стратегическом сотрудничестве на 2021 год. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

"Вовлечение молодежи в международные культурные, экономические, научные и образовательные процессы является одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики. Наша организация уделяет особое внимание развитию и укреплению международных связей и контактов. В Российской Федерации нашими партнерами являются Национальный совет молодежных и детских объединений России, Российский союз молодежи, Российские студенческие отряды, Российский союз сельской молодежи и многие другие организации. С 2018 года нам удалось открыть новые горизонты в региональном международном молодежном сотрудничестве. После подписания стратегического соглашения с "Мобильными кадрами России" мы с новыми партнерами наметили реализацию дорожной карты", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Дмитрий Воронюк

По мнению сторон, реализация всех пунктов дорожной карты поможет создать в рамках Союзного государства систему обмена трудовыми ресурсами. "Наш план прежде всего нацелен на создание условий для организации деятельности студенческих отрядов из Беларуси на территории России и запуск летом этого года нового международного трудового проекта, напрямую касающегося реконструкции трассы М1. Ее в ближайшей перспективе планируют сделать автомагистралью высокого уровня. В нашем взаимодействии немаловажную роль должно играть распространение опыта автодорожного строительства и популяризации дорожных специальностей. В частности, в реализации трудового проекта планируется задействовать студентов БНТУ, ПГУ, БелГУТ, в том числе рассматриваем вопрос возможного прохождения производственной практики - фактически формирования кадрового потенциала автодорожной отрасли Беларуси и России", - пояснил первый секретарь ЦК БРСМ.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между БРСМ и "МКР" подписано сегодня в Республиканском доме молодежи в Минске. Предметом договора стало взаимодействие молодежных общественных организаций Беларуси и России по организации деятельности студенческих отрядов, сформированных на базе белорусских автодорожных и российских строительных учреждений образования. Инициатива о сотрудничестве была озвучена на VIII Белорусско-российском молодежном форуме в середине декабря прошлого года.-0-

БРСМ и "Мобильные кадры России" подписали соглашение о сотрудничестве

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