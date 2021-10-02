БРСМ и молодежное крыло БСЖ дали старт профилактической акции "Привит от COVID"

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и молодежное крыло Белорусского союза женщин дали старт совместной профилактической акции "Привит от COVID", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотим обратить внимание общественности на то, что необходимо не бояться прививок. Ведь четвертая волна COVID-19 достаточно активная и, к сожалению, очень много молодых людей подвержены риску развития заболевания. Сегодня я хотел бы и личным примером показать молодым людям, что это вполне безопасный процесс. Кроме того, в ментальности белорусов всегда было такое важное качество, как забота о ближнем", - сказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

По его словам, прививка от COVID-19 дает необходимый иммунитет. "Наш совместный проект направлен на то, чтобы разъяснить молодым людям необходимость вакцинации. В течение жизни мы делаем очень много различных прививок. К сожалению, текущая эпидемиологическая обстановка говорит о том, что необходимо добавить в этот набор дополнительную вакцинацию. В ближайшее время мы планируем запустить COVID-патруль, и с помощью команды волонтеров БРСМ "Доброе сердце" вместе с Белорусским союзом женщин, Красным Крестом будем совершать профилактические рейды в местах массового пребывания людей и рассказывать ребятам о том, как важно выполнять необходимые меры по нераспространению коронавирусной инфекции", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Александр Лукьянов подчеркнул, что любой человек, который привился, может активно поделиться этой новостью в социальных сетях под хештегами #стопковид, #привитковид, #япривит. "И рассказать всем, почему он решил привиться и почему так необходимо сегодня распространять этот опыт. Тем более что в Беларуси для вакцинирования созданы все необходимые условия", - констатировал он.

"На сегодняшний день молодые люди - это мобильная группа, которая посещает множество мероприятий. Они общаются между собой в школах, колледжах, университетах, и очень важно, чтобы все ребята были привиты. Ведь у всех нас есть родные и близкие, в том числе пожилые - наши бабушки, дедушки, с которыми мы общаемся. С другими людьми - пересекаемся в общественном транспорте, - добавила председатель молодежного крыла БСЖ Диана Мишура. - Я привилась еще в июне и хочу сказать, что не болела, ощущаю себя прекрасно и понимаю, что это благодаря вакцинации. К сожалению, множество моих знакомых, которые не сделали прививку на сегодняшний день, болеют достаточно серьезно и даже попадают на лечение в учреждения здравоохранения".-0-

Фото Максима Гучека