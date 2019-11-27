БРСМ и Национальная лига молодежи Молдовы заложили основу для долговременного сотрудничества

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Национальная лига молодежи Молдовы подписали резолюцию о развитии дальнейшего сотрудничества, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

Мероприятие состоялось в Кишиневе 20-23 ноября по инициативе Лиги молодежи Молдовы, БРСМ, посольства Беларуси в Молдове, посольства Молдовы в Беларуси, Академии экономических наук Молдовы (ASEM) и стал первым мероприятием подобного уровня в истории двусторонних отношений. "Участие в форуме приняли представители студенческих отрядов, бизнеса, учреждений образования, дипломаты и исследователи двух стран. Итогом его работы стало подписание резолюции между Белорусским республиканским союзом молодежи и Национальной лигой молодежи Молдовы", - рассказал Олег Дикун.

Документ направлен на развитие совместных проектов, укрепление дружбы и сотрудничества между молодежными организациями двух стран. Он будет способствовать как развитию международного молодежного сотрудничества в рамках "Восточного партнерства" и СНГ, так и студотрядовского движения, в том числе увеличению выездных белорусских студенческих сельхозотрядов в Молдову.

"На полях форума мы обменялись опытом работы по реализации молодежной политики, поддержки молодежи в социальной сфере и в области предпринимательства, определили конкретные шаги по дальнейшему двустороннему взаимодействию, а также разработке совместных проектов. Важной составляющей программы мероприятия стали встречи участников с президентом Молдовы Игорем Додоном, а также представителями депутатского корпуса парламента Молдовы", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ. Олег Дикун добавил, что весьма символичной стала закладка участниками форума Аллеи дружбы в сквере имени Франциска Скорины в Кишиневе.-0-