БРСМ и Национальная школа красоты заключат соглашение о сотрудничестве

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Национальная школа красоты намерены заключить соглашение о сотрудничестве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Центрального комитета БРСМ.

"Церемония подписания документа, который скрепят подписи первого секретаря ЦК БРСМ Александра Лукьянова и директора - художественного руководителя Национальной школы красоты Божены Еремич, состоится 3 ноября, - сказали в пресс-службе. - Этому событию будут предшествовать молодежный ивент с работой творческой лаборатории, интересными встречами, полезным обменом опытом".

Предметом соглашения станет сотрудничество сторон для создания условий для созидательного включения молодых людей в общественную, социально-экономическую, культурную жизнь общества.

"БРСМ и Национальную школу красоты многие годы связывают партнерские отношения в части реализации республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества Беларуси", национального конкурса красоты "Мисс Беларусь". Мы и дальше будем сотрудничать по этим проектах, а также новым, связанным с гражданско-патриотическими инициативами, формированием здорового образа жизни в молодежной среде, проектам волонтерской направленности", - рассказали в пресс-службе ЦК БРСМ.-0-