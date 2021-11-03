БРСМ и Национальная школа красоты заключили соглашение о сотрудничестве

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Национальная школа красоты заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония состоялась сегодня в Национальной школе красоты. Подписи под документом поставили первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов и директор - художественный руководитель Национальной школы красоты Божена Еремич.

Предметом соглашения станет сотрудничество сторон для включения молодых людей в общественную, социально-экономическую, культурную жизнь общества. Стороны намерены продолжить многолетнее взаимодействие по реализации таких масштабных проектов, как национальный конкурс красоты "Мисс Беларусь", республиканский конкурс грации и таланта "Королева студенчества Беларуси", а также новых, связанных с гражданско-патриотическими инициативами, формированием здорового образа жизни в молодежной среде, проектами волонтерской направленности и др.

"Вы знаете, соглашение на самом деле можно воспринимать отчасти как формальную процедуру. Но вместе с тем мы там закрепляем некоторые позиции, которым, считаем, необходимо сейчас придать новый импульс, - сказал Александр Лукьянов. - Люди должны быть красивыми не только внешне, но и внутренне. А это достигается в том числе путем участия в нашей проектной базе. Это благотворительные акции, экологические, проекты по развитию социальной инфраструктуры - это, по сути, активная гражданская общественная позиция. То, что позволяет делать молодых людей настоящими молодежными лидерами. У нас такие примеры в стране есть, когда молодые люди с подиума выходят в большую жизнь, и они себя успешно реализовывают".

8 ноября совместными усилиями молодежи БРСМ и Национальной школы красоты в сквере на проспекте Рокоссовского в Минске будут высажены молодые дубки. Полезная молодежная экологическая инициатива пройдет под слоганом "Сады единства". "В Год народного единства как никогда важно не только подписывать соглашения, а доказывать их на практике конкретными делами", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

"Я совсем недавно занимаю должность директора - художественного руководителя Национальной школы красоты, - добавила Божена Еремич. - Я пришла из молодежной среды и поэтому понимала, что нам обязательно нужно заключить соглашение с БРСМ. Действительно это мероприятие является важным в части консолидации молодежи для перспективных проектов, для реализации наших творческих инициатив, различных благотворительных проектов".

Тожественной церемонии подписания соглашения предшествовал молодежный ивент с работой творческой лаборатории и обменом опытом. Участники и гости мероприятия смогли оставить свое письменное пожелание на friendly-баннере.-0-