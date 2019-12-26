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Общество
26 декабря 2019, 08:46

БРСМ и ОСВОД проведут акцию "Зимний патруль"

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Опасности тонкого льда"
В Могилевском районе два рыбака провалились под лед - один погиб
ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Белорусским республиканским обществом спасания на водах проведет акцию "Зимний патруль" с целью профилактики чрезвычайных ситуаций на водоемах и предупреждения выхода людей на неокрепший тонкий лед в зимний период, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова.

Акция стартует сегодня и продлится по 5 января. "По метеопрогнозам, в ближайшее время температурный фон снизится, погода все-таки станет более морозной, водоемы покроются льдом. Участники молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ и сотрудники ОСВОД в период школьных зимних каникул ежедневно будут патрулировать водохранилища, где расположены спасательные станции. Они напомнят населению о важности соблюдения правил поведения на льду, мерах предосторожности, объяснят, что нужно знать и предпринимать, если человек провалился в воду", - отметила Александра Гончарова.

В Брестской области определено восемь объектов, на которые участники МООП и специалисты ОСВОД обратят пристальное внимание. В Витебской области 29 водоемов будут под присмотром зимнего патруля, в Гомельской - 34. В Гродненской области на контроле будут 17 рек и озер, в Минске таких мест определено 9, в Минской области - 24, в Могилевской - 28.

"Перед каждым выходом на патрулирование с участниками отрядов будет проводиться инструктаж по технике безопасности. Затем вместе со спасателями они будут измерять толщину льда и только тогда будут приступать к разъяснительной работе среди рыбаков и молодежи. Кроме того, на всех спасательных станциях ОСВОД работает медперсонал, готовый оказать помощь пострадавшему", - рассказала секретарь ЦК БРСМ.-0-

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