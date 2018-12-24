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БРСМ и ОСВОД проводят акцию "Зимний патруль"

Общество 24.12.2018 | 15:21
Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время школьных каникул с 24 декабря по 8 января 2019 года Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусское республиканское общество спасания на водах проводят совместную акцию "Зимний патруль", направленную на профилактику чрезвычайных ситуаций на водоемах в зимний период и предупреждение выхода людей на неокрепший тонкий лед, сообщил корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ Сергей Таболич.

"В мероприятиях акции задействованы бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ и сотрудники ОСВОД. Ежедневно с 11.00 до 15.00 они будут патрулировать берега рек и озер, где расположены спасательные станции ОСВОД, и проводить разъяснительную работу с населением по неукоснительному соблюдению правил поведения на улице зимой и на льду, мерам предосторожности, а также о том, что необходимо знать и предпринимать, если человек провалился в воду либо если кому-то нужна помощь. Организаторами определены 66 мест дислокации, на которых сегодня началось патрулирование. Все бойцы МООП имеют отличительную форму", - рассказал Сергей Таболич.

В частности, представители столичного МООП патрулируют Цнянское водохранилище. "Перед каждым выходом на патрулирование с бойцами отрядов проводится инструктаж по технике безопасности. Затем вместе со спасателями они измеряют толщину льда и только тогда приступают к разъяснительной работе среди рыбаков и молодежи. К сожалению, несчастные случаи со взрослыми и детьми на льду не редки. По статистике ОСВОД, только с середины ноября по 18 декабря этого года в Беларуси на водоемах погибли пять человек: четыре взрослых во время подледной рыбалки и один несовершеннолетний, который играл на льду", - отметил командир штаба.

Как подчеркнул начальник спасательной станции "Цнянская" Георгий Жебровский, такие профилактические мероприятия очень важны. "Во время зимних каникул дети часто гуляют на льду без присмотра взрослых. Особенно это опасно в период постановки и схода льда, но даже когда он достаточной толщины, местами могут отмечаться промоины", - сказал он.

На всех спасательных станциях ОСВОД работает медперсонал, готовый оказать помощь пострадавшему. "Вместе с тем нередко люди любят порыбачить в местах, где нет наших спасателей. Если вы стали свидетелем несчастного случая, то прежде всего необходимо незамедлительно сообщить об этом в МЧС. Затем, вооружась палкой или шестом, постараться достать пострадавшего из воды, обогреть его и отвезти в ближайшее медучреждение", - добавил Георгий Жебровский.-0-

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Теги
акция, БРСМ, ОСВОД
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