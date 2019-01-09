БРСМ и ОСВОД в 2019 году активизируют взаимодействие по профилактике несчастных случаев на воде

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусское республиканское общество спасания на водах в 2019 году активизируют взаимодействие по профилактике несчастных случаев на воде, сообщил корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ Сергей Таболич.

"Во время зимних школьных каникул с 24 декабря по 8 января мы провели совместную акцию "Зимний патруль". Она была направлена на профилактику чрезвычайных ситуаций на водоемах в зимний период и предупреждение выхода людей на неокрепший, тонкий лед. Ежедневно члены Молодежных отрядов охраны правопорядка совместно с сотрудниками ОСВОД патрулировали берега рек и озер. Всего за этот период проведено около 175 рейдов, больше всего в Гомельской и Витебской областях. В Брестской области по объективным причинам выходов было меньше, поскольку на тот момент в регионе практически отсутствовал лед. Акция завершилась, но взаимодействие БРСМ и ОСВОД в направлении профилактики несчастных случаев на воде продолжится в 2019 году", - рассказал Сергей Таболич.

По его словам, в ближайшее время будет разработан план совместных действий. "Представители ОСВОД будут проводить учебно-методические сборы для бойцов МООП. В частности, они будут обучать наших ребят правилам спасения и оказания первой помощи пострадавшим", - отметил командир штаба.-0-