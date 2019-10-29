БРСМ и Российские студенческие отряды готовят новые проекты по трудоустройству молодежи

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ и Российские студенческие отряды разработают новые совместные проекты по трудоустройству молодежи. Такое решение принято на полях Всероссийского слета студенческих отрядов, который прошел 25-27 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

Всероссийский слет студенческих отрядов был посвящен 60-летию движения и 15-летию образования Российских студенческих отрядов. Мероприятие объединило более 6 тыс. участников студотрядовского движения нескольких поколений из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии. Белорусская делегация посетила церемонию открытия слета и приняла участие в работе всех интерактивных площадок, спортивных и творческих фестивалей, конкурсов профмастерства, интеллектуальных играх, мастер-классах и встречах ветеранов движения.

"На полях слета проведены переговоры с руководством регионального отделения Ставропольского края по обмену педагогическими отрядами, а также окружного Штаба Сибирского Федерального округа о дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом по организации комиссарской деятельности в отрядах. Кроме того, достигнуты договоренности об интенсификации взаимного сотрудничества и обмене студенческими отрядами с Калининградским, Ленинградским, Ростовским, Пермским и Тюменским региональными отделениями РСО, а также с Казахстаном", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, в конце ноября в Минске запланировано проведение Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения" и подведение итогов третьего трудового семестра. "Мы пригласили российских коллег приехать в белорусскую столицу и принять участие в слете. Это также позволит обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества молодежных организаций двух стран в трудоустройстве молодежи. Однако уже сейчас можно сказать однозначно, что в следующем году совместных проектов станет значительно больше", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Олег Дикун добавил, что одно из важных направлений деятельности союза молодежи - организация работы сводных белорусско-российских студенческих отрядов разных профилей: строительных, педагогических, сервисных. Этому способствует соглашение о сотрудничестве между БРСМ и молодежной общественной общероссийской организацией "Российские студенческие отряды". Только в этом году в России отработали 14 белорусских отрядов общей численностью 326 человек.

В свою очередь белорусско-российский студенческий строительный отряд имени дважды Героя Советского Союза маршала Н.И.Крылова трудился на строительстве объектов БелАЭС и социальных объектах Островца, которые имеют статус Всебелорусской молодежной стройки. Белорусско-российский студотряд работал и на строительстве объектов третьей линии Минского метрополитена - городской молодежной стройке.-0-