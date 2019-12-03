БРСМ и Российские студотряды разработали дорожные карты сотрудничества

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Российские студенческие отряды разработали дорожные карты сотрудничества, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

БРСМ завершил год студенческих отрядов. Яркую точку поставил Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения", который прошел в эти выходные в Минске и Минской области. В нем приняли участие более 400 человек - бойцы, командиры, комиссары студенческих отрядов и ветераны движения Беларуси, а также представители Центрального штаба и Тюменского, Татарстанского, Московского, Удмуртского, Тамбовского, Нижегородского, Пензенского, Омского и Брянского региональных отделений Российских студенческих отрядов.

Итогом мероприятия стали договоренности по развитию студотрядовского движения. "В частности, с коллегами из России мы провели анализ совместной деятельности и разработали ряд дорожных карт по участию белорусских бойцов студотрядов в международном патриотическом проекте "Братство", который пройдет в феврале 2020 года на территории Омской области (Россия) и района Магжана Жумабаева (Казахстан). Белорусские студотрядовцы примут участие в трудовом международном проекте Всероссийской патриотической акции "Снежный десант" на территории Омской области. Подписано также соглашение о сотрудничестве с Тамбовским региональным отделением Российских студенческих отрядов", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, во время слета была достигнута договоренность об организации деятельности студенческих отрядов на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра "Ждановичи" и трехстороннем соглашении по реализации Всебелорусского производственного трудового проекта между Министерством образования Беларуси, БРСМ и ОАО "Атлант". Центральным мероприятием слета стало подведение итогов республиканского конкурса "Трудовой семестр" с награждением победителей.

Кроме того, участники слета побывали в производственных цехах Минского завода колесных тягачей, на предприятиях "Коммунарка" и "Атлант". Познакомились с достопримечательностями Минска, поучаствовали в тренингах на командообразование и бизнес-интерактивах, посоревновались в творчестве и спорте. В частности, все участники слета сдали нормы комплекса "Борись! Стремись! Побеждай!", который направлен на формирование здорового образа жизни. "Согласно результатам, ребята получили значки 1-ой, 2-ой и 3-ей степени. Практика использования этого комплекса в движении будет продолжаться. Мы планируем распространить ее на территории всей страны. Ведь каждый боец студотрядов должен не только хорошо учиться, трудиться и быть активным, но и физически развитым", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Решение объявить 2019-й годом студенческих отрядов было принято на III Пленуме Центрального комитета БРСМ. В третьем трудовом семестре союз молодежи оказал помощь в трудоустройстве более 26,5 тыс. человек. Было создано 1954 студенческих отряда.-0-