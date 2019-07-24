БРСМ и Союз молодежи Узбекистана начали реализацию дорожной карты сотрудничества

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Союз молодежи Узбекистана начали реализацию дорожной карты сотрудничества, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "БРСМ" Олег Дикун.

"Меморандум о сотрудничестве между БРСМ и Союзом молодежи Узбекистана был подписан в декабре прошлого года. Цель документа - установление и развитие взаимовыгодных контактов между молодежью двух стран. В части развития дорожной карты в августе в Минске запланировано проведение первого Молодежного белорусско-узбекского IT-форума. Кроме того, впервые в этом году в Беларуси сформированы и сегодня приступили к работе белорусско-узбекские студенческие строительные отряды", - рассказал Олег Дикун.

Сформированы два сводных белорусско-узбекских отряда. "Первый - "Дружба народов", второй - "Молот" имени Героя Социалистического труда Алексея Стаханова. Каждый отряд состоит из 10 бойцов: восемь из Узбекистана и два из Беларуси. Это студенты Ташкентского государственного технического университета и Белорусского национального технического университета. Ребята проживают в общежитии БНТУ", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Сводный белорусско-узбекский отряд трудится в строительном тресте №15 в СУ-72 на реконструкции дорожного полотна в Минске. "Объект находится по улице 50 лет Победы. На данный момент работа ребят заключается в прокладке траншеи и укладке тротуарной плитки. Для бойцов студотряда подготовлена разнообразная культурная программа. Так, они побывали на экскурсиях в Минске, Несвиже, посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Национальную библиотеку. Для них были организованы экскурсии по БНТУ, на заводы "БЕЛАЗ" и "Аливария", - добавил Олег Дикун.

Как ожидается, работать в Беларуси молодежь из Узбекистана будет по 5 августа.-0-