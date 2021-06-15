БРСМ и всероссийское движение "Волонтеры Победы" подпишут соглашение о сотрудничестве

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" 21 июня в Бресте подпишут соглашение о сотрудничестве, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель международного протокола Центрального комитета БРСМ Олеся Сазанкова.

"В преддверии 80-летия со дня начала Великой Отечественный войны по приглашению БРСМ в Беларусь с дружественным визитом прибывают молодежные делегации всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи". Программа визита насыщенная. Значимым событием для всех нас станет участие в финальных мероприятиях международной акции "Сад памяти". Этот проект по высадке 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне стартовал в России еще в 2020 году и был поддержан более чем 50 странами. Символично, что финал акции состоится в Бресте, где мы вместе высадим хвойную аллею", - рассказала Олеся Сазанкова.

Одним из центральных мероприятий станет открытый диалог "Мы помним, мы гордимся!" с участием молодежи Беларуси и России. "Тема гражданско-патриотического воспитания молодежи, сохранения исторической памяти о героическом подвиге советского народа, о тех страшных испытаниях, которые пришлось пройти солдатам, партизанам, труженикам тыла, чтобы одержать Победу и подарить нам мирное небо, очень близка белорусам и россиянам. Сохранению исторической правды, преемственности поколений и дружбы между нашими народами будет способствовать соглашение между БРСМ и "Волонтерами Победы". У нас накоплен большой опыт в данном направлении с Российским союзом молодежи. К слову, на днях белорусская молодежная делегация вернулась из Пскова с международного патриотического форума РСМ "Мы помним!", на котором мы обменялись опытом реализации проектов и программ патриотической направленности", - дополнила руководитель международного протокола ЦК БРСМ.

Молодежь Беларуси и России примет участие в открытии стелы "Их именами названы улицы Бреста", программе "Мирный вечер на Советской", митинге-реквиеме, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, и военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость".-0-