БРСМ инициировал широкое обсуждение новой стратегии развития организации

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи инициировал широкое общественное обсуждение проекта новой стратегии развития организации до 2025 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"Беларусь вступила в новый этап развития. Новые задачи стоят и перед нашей молодежной организацией. Сегодня союз молодежи нацелен на разработку стратегии развития БРСМ до 2025 года. Этот документ определит основные системные подходы в организации работы на ближайшие годы, конкретные ожидаемые результаты. Мы открыты и инициируем широкое общественное обсуждение стратегических намерений и основных направлений, которые помогут нам достичь поставленных целей", - рассказал Александр Прохоров.

По его словам, широкому публичному обсуждению проекта стратегии развития массовой молодежной организации способствуют дискуссионные площадки "Открытый диалог: "БРСМ: вчера, сегодня, завтра" с участием актива организации и заинтересованных. "Мы уже начали эту работу. 12 марта молодежная дискуссионная площадка состоялась в Гродно. Открытые диалоги запланированы в Витебске - 18 марта, в Бресте - 19 марта, в Минске и Могилеве - 23 марта, в Гомеле и Минской области - 24 марта", - дополнил второй секретарь ЦК БРСМ.

На официальных интернет-ресурсах организации по принципу одного окна продолжают работу восемь молодежных онлайн-приемных. "Свои предложения по дальнейшему развитию БРСМ может направить каждый. Сделать это можно через онлайн-приемные I БРСМ I. Для более удобного поиска и перехода на площадку Центральной или областных приемных в группах БРСМ в соцсетях размещены их QR-коды. Мы ждем конструктивные предложения", - подчеркнул Александр Прохоров.

Белорусский республиканский союз молодежи создан 2 сентября 2002 года. Молодежная организация стала одним из столпов гражданского общества и развивает свою деятельность по ряду основных направлений: гражданско-патриотическое воспитание молодежи, студотрядовское и волонтерское движение, здоровый образ жизни, поддержка молодежных инициатив, международное молодежное сотрудничество и другим.-0-