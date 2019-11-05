БРСМ начинает реконструкцию Музея молодежного движения

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи приступает 7 ноября к реконструкции Музея истории комсомола и молодежного движения Беларуси, расположенного в Республиканском доме молодежи в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов Александр Базук.

"Трудовой почин "Труд крут!" даст старт капитальному ремонту музея с обновлением экспозиции, которые союз молодежи планирует завершить к 100-летию комсомола Беларуси. #Задело в праздничный день возьмутся члены сводного студенческого строительного отряда Белорусского национального технического университета. Они помогут перенести фондовые материалы музея на временное хранение в другое помещение, а затем займутся подготовкой ее к реконструкции", - рассказал Александр Базук.

Музей хранит почти вековую историю молодежного движения страны. Здесь собраны более 20 тыс. предметов, есть и те, что сохранились со времен зарождения движения, войны, восстановления народного хозяйства.

"Это исторические документы, мандаты, комсомольские билеты, ордена, медали, знамена, почетные грамоты, фотографии, альбомы, книги, значки, путевки на всесоюзные стройки, куртки бойцов студотрядов, вырезки из комсомольских газет и журналов, пластинки, раритетные телефоны, печатные машинки. Кроме того, в музее хранятся скафандр космонавта Петра Климука и шашка, подаренная ЦК ЛКСМБ великим советским полководцем Иваном Баграмяном. Среди наиболее ценных экспонатов - ордена Красного Знамени и Ленина, которыми был награжден комсомол Беларуси", - отметил комиссар РШСО.

7 ноября двери Республиканского дома молодежи будут открыты и для тех, кто пожелает пополнить фонды музея. "Передать реликвии молодежного движения из своих личных архивов можно будет с 10.00 до 14.00", - добавил Александр Базук.-0-