БРСМ объявил о старте конкурса молодежных инициатив

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи приглашает молодежные и детские общественные объединения, учреждения образования и организации, а также молодежные группы принять участие в новом республиканском проекте "Конкурс молодежных инициатив". Об этом сообщил сегодня во время открытого диалога с молодежными общественными объединениями в Республиканском доме молодежи первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

Для участия в конкурсе необходимо в течение ноября направить свои заявки в адрес организаторов. В заявку входит пакет документов с описанием инициативы, проектом сметы расходов, планом реализации и предполагаемым результатом. Условия подробно указаны в положении конкурса, которое размещено на сайте "Молодежь Беларуси" (brsm.by), в том числе способы подачи заявок как онлайн, так и офлайн.

Все поданные на конкурс инициативы пройдут независимую экспертизу, а лучшим будет оказана финансовая поддержка для реализации.

Организатором проекта выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования. Конкурс проводится с целью оценки и отбора молодежных инициатив, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской активности, раскрытие потенциала молодежи.-0-

Фото БРСМ