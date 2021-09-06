БРСМ объявил о старте патриотического проекта "Ведаю Беларусь"

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи дает сегодня в Гомеле старт республиканскому патриотическому проекту "Ведаю Беларусь", приуроченному к Году народного единства, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

"Наша новая инициатива, которая стартует в городе над Сожем во время молодежного праздника в честь 19-летия со дня рождения БРСМ, направлена на поддержку системы комплексного гражданско-патриотического воспитания молодых людей различных возрастных категорий. Проект "Ведаю Беларусь" включает серию одноименных online-квизов. Проведение этих интеллектуальных соревнований по вопросам истории, географии, культуры запланировано на 10, 16 и 20 сентября, - рассказал Александр Лукьянов. - 16 сентября в Минске состоится открытый чемпионат среди бойцов студенческих отрядов по скоростной сборке спилс-карт Беларуси".

Первый секретарь ЦК БРСМ пояснил, что спилс-карта является своеобразным учебно-игровым пособием по изучению административно-территориального устройства нашей страны. Она представляет собой комплект магнитных игровых элементов, имеющих визуальную форму географических границ районов Беларуси. Название "спилс" - производное от фамилии Джона Спилсбери, изобретателя пазлов - прообраза спилс-карт. "С 21 сентября по 10 октября в стране пройдут областные (минский городской) республиканские чемпионаты по скоростной сборке спилс-карт "Ведаю Беларусь" с участием команд учащихся общих средних, средних специальных и профессионально-технических учреждений образования, студентов и курсантов высших учебных заведений, работающей молодежи. Все желающие с 8 по 15 сентября могут пройти online-регистрацию для участия в отборочных турах, - подчеркнул Александр Лукьянов. - В конце октября состоится финал этого мероприятия, в котором в личном зачете и командных соревнованиях сразятся победители в каждой из категорий участников".

По словам первого секретаря ЦК БРСМ, сборка спилс-карт будет осуществляться за ограниченное время - 25 мин. "Победителем будет считаться команда, собравшая спилс-карту правильно за наименьшее время. Стоит отметить, что одновременно с чемпионатом БРСМ организует в регионах страны мероприятия турнира "Ведаю Беларусь" по сбору уникальных вариантов пазлов с изображением объектов, связанных с культурно-историческим наследием Беларуси и новейшей историей страны, состоящих из 180 элементов", - дополнил он.

Организатором республиканского патриотического проекта "Ведаю Беларусь" выступает Белорусский республиканский союз молодежи.-0-