БРСМ объявляет о наборе студотрядов в трудовой проект "Атлант"

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ дает старт конкурсу среди студенческих отрядов на право участия в молодежном производственном трудовом проекте "Атлант-2021", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

"С 14 апреля на конкурсной основе стартует набор бойцов студенческих отрядов для участия в одном их четырех трудовых проектов РШСО, который мы в этом году будем реализовывать вместе с ЗАО "Атлант" при организационной поддержке Министерства образования. К участию в нем мы приглашаем студенческие отряды Беларуси и России, которые имеют опыт работы в трудовых семестрах и будут сформированы на базе учреждений высшего образования. Планируем задействовать в проекте порядка 20 отрядов общей численностью 250 человек", - рассказал Александр Прохоров.

Официальную заявку для участия в трудовом проекте можно подать с 14 по 31 апреля на электронную почту Республиканского штаба студенческих отрядов rshso_brsm@mail.ru с соответствующей пометкой в теме письма. "Заявка должна содержать информацию об отряде. Дополнением к ней является эмблема студенческого производственного отряда, видеоролик на тему "Почему именно наш отряд должен провести свой трудовой семестр на проекте?", презентация о производственной и комиссарской деятельности отряда за 2019 или 2020 годы, - дополнил второй секретарь ЦК БРСМ. - Окончательное решение о выборе студенческого производственного отряда для участия в молодежном производственном трудовом проекте примет Республиканский штаб студенческих отрядов. Заключение договоров с ЗАО "Атлант " на период третьего трудового семестра 2021 года будет производиться после окончания конкурса на отряды, получившие право участия в МПТП "Атлант-2021 ".

В третьем трудовом семестре 2021 года Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ планирует реализовать четыре крупных производственных и международных проекта: Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости", "Атлант-2021", "Орленок" в детском оздоровительном лагере "Комсомольский" на базе Всероссийского центра "Орленок" совместно с Российскими студенческими отрядами, а также строительство магистрали М1 (Беларусь) совместно с Мобильными кадрами России.-0-