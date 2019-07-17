БРСМ объявляет о старте фотоконкурса к Году студенческих отрядов

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ объявляет о старте республиканского конкурса "В объективе студотряд", посвященного Году студенческих отрядов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила командир Республиканского штаба студенческих отрядов ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Надежда Шаховская.

Творческое состязание проводится с 18 июля по 6 октября по 10 тематическим неделям: "Идеальный студотрядовец", "Быть бойцом ССО - это больше чем жизнь", "Романтика, любовь и дружба", "Год студенческих отрядов", "А лучших людей мы оденем в бойцовки!", "Мечты ворвутся в реальность", "Моя милая Родина", "БСО и спорт", "БСО моя семья", "С юбилеем, РСО!".

На конкурс принимаются цветные и монохромные фотографии, полученные аналоговым или цифровым способом, сделанные в период третьего трудового семестра 2019 года. Они должны содержать символику движения: шевроны, нашивки, значки, эмблемы, флаги, студотрядовские куртки, майки, газеты и дислокационные стенды студенческих отрядов. Фотоработы принимаются как в оригинальном исполнении, так и в артобработке графическими редакторами.

"В начале каждой конкурсной недели в группе "Белорусские студенческие отряды" в социальной сети ВКонтакте будет публиковаться тема, по которой принимаются фотографии от штабов трудовых дел. Конкурсная комиссия будет их оценивать и выставлять на всеобщее голосование. Из самых рейтинговых фотографий по итогам 10 конкурсных недель жюри определит десятку самых интересных работ и вновь их выставит на голосование. В итоге победителями становятся как штабы трудовых дел, которые предоставили эти работы, так и студотряды, которые изображены на этих фотографиях", - рассказала Надежда Шаховская.

По ее словам, победителей ждут ценные подарки. "Кроме того, эти фотографии будут представлены на выставке во время Слета студотрядов, на котором будут подведены итоги трудового семестра этого года, а также они будут использованы в студотрядовской полиграфии", - отметила командир штаба.

Цель фотоконкурса - развитие идеологии и культуры студотрядовского движения, выявление среди его участников талантливых людей. -0-