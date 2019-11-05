БРСМ обсудил с экспертами развитие белорусско-австрийских отношений

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и экспертное сообщество обсудили развитие двусторонних отношений между Беларусью и Австрией. Дискуссия состоялась на полях белорусско-австрийского круглого стола в Вене, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

Такая дискуссионная площадка состоялась впервые. Соорганизаторами экспертного круглого стола выступили Международный институт мира и Белорусский республиканский союз молодежи. Его участниками стали представители научного сообщества, различных неправительственных организаций Австрии, а также экспертных кругов двух стран. Мероприятие прошло в контексте молодежной повестки с целью развития взаимодействия по линии гражданского общества.

Фото БРСМ

"Тематика двусторонних взаимоотношений, внутренней и внешней политики, экологической безопасности, а также вовлечения молодежи в решение всех этих вопросов стала предметом горячих дискуссий во время круглого стола. Австрийскому экспертному сообществу доведена точка зрения Беларуси в области молодежной политики, найдены точки соприкосновения по продвижению концепции по повышению роли малых стран в международных отношениях в контексте белорусской идеи "Хельсинки-2", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, белорусская молодежь совместно с экспертным сообществом включились в активное обсуждение общих точек развития двусторонний отношений в различных сферах. Участники мероприятия особо подчеркнули важность контактов на уровне молодежной и общественной дипломатии для выстраивания доверительных отношений между государствами.

"Белорусские представители отметили ключевое значение Австрии как партнера нашей страны среди государств Евросоюза. Представители австрийских неправительственных организаций и научных кругов, молодежных партийных структур разделяют озабоченность Беларуси по вопросу кризиса безопасности в Европе и готовы содействовать белорусским инициативам в области возобновления диалога между Россией и НАТО в части мирного урегулирования конфликта в Украине", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Фото БРСМ

Кроме того, австрийцы отмечают заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Беларусью и развития ее как суверенного государства, выполняющего функции донора стабильности в регионе. "В частности, в приветственном слове во время открытия мероприятия профессор Венского университета доктор политических наук Хайнц Гертнер подчеркнул важность стремления к нейтралитету во внешней политике Беларуси, а также тот факт, что белорусская молодежь осознает значение мирного устойчивого развития в современном государстве и продолжит придерживаться этих принципов в будущем", - добавил Олег Дикун.

Участники мероприятия особо обозначили значимость контактов на уровне молодежной и общественной дипломатии для выстраивания доверительных отношений между государствами.-0-