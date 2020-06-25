БРСМ организовал работу горячих телефонных линий по доставке пожилым минчанам воды

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи организовал работу горячих телефонных линий по доставке пожилым минчанам воды, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова.
"Волонтеры БРСМ "Доброе сердце" помогут одиноко проживающим пожилым гражданам Московского и Фрунзенского районов столицы с доставкой питьевой воды. Заявки можно оставить в территориальных центрах социального обслуживания населения либо позвонить на горячую линию БРСМ. Затем наши волонтеры закупят и доставят питьевую воду одиноко проживающим гражданам", - рассказала Александра Гончарова.
Кроме того, будут организованы дежурства волонтеров в точках привоза питьевой воды. "Наши добровольцы помогут пожилым людям и мамам с детьми доставить воду непосредственно до квартиры", - отметила секретарь ЦК БРСМ.
Как ожидается, в этой работе будут задействованы около 50 волонтеров.
Номера горячих линий: Фрунзенский район - 204-40-91 (БРСМ) и 396-98-01 (ТЦСОН). Московский район - 200-85-50 (БРСМ) и 372-25-26 (ТЦСОН).-0-