БРСМ организует для бойцов студотрядов серию онлайн-тренингов

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи организует и проведет серию онлайн-тренингов "Создание и управление медиапроектами" для медиагруппы белорусских студенческих отрядов, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Олег Дикун.

"Республиканский штаб студенческих отрядов продолжает подготовку к третьему трудовому семестру 2020. В соцсетях идет активная фаза молодежной акции "Выбираем студотряд" по предварительной записи в отряды разного профиля с использованием технологии QR-кода, - рассказал Олег Дикун. - Вместе с тем сейчас та самая пора для обучения командиров и комиссаров студенческих отрядов. С 16 по 30 апреля мы проводим серию онлайн-тренингов для участников медиагруппы БСО, которая состоит из представителей студотрядовского движения, творческих ребят - блогеров, фотографов, дизайнеров".

Программа тренингов предусматривает мастер-классы и лекции по основам медиаменеджмента, таркентинга, работы в социальных сетях, коммуникациям в цифровой среде, презентация лучших кейсов от профессиональных медиатренеров и SMM-редакторов агентства "Нотамедиа групп".

"Большой блок будет посвящен специфике соцсетей и формам работы в них, инструментам для работы с медиапроектом, а также SMM-продвижению своих площадок ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegram, на YouTubе, - отметил второй секретарь ЦК БРСМ. - Ребята узнают, что такое медиапроекты в современных условиях, как над ними работать, привлекать в них целевую аудиторию, определять каналы коммуникации и способы для взаимодействия".

Итогом онлайн-тренингов станет создание и защита собственных медиапроектов, а также медиапланов по темам трудовых проектов "Атлант" и Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости", онлайн-проекта ко Дню белорусских студенческих отрядов и медийного сопровождения Telegram-канала БСО. -0-