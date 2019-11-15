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15 ноября 2019, 16:39

БРСМ организует на избирательных участках семейные интерактивы

Фото из архива
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи выступил с инициативой провести в день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва игровые интерактивы для семей, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич.

"В день выборов депутатов в белорусский парламент наша молодежь проведет по всей республике более 70 интерактивов республиканского проекта "ПапаЗал". Для этого определены локации в спортивных залах районных центров и городов. Активисты БРСМ организуют активный отдых для всей семьи. Это будут семейные эстафеты, игры, мастер-классы, турниры по шахматам, шашкам и много другое. Все это мы делаем, чтобы привлечь на избирательные участки и молодые семьи, и те, для которых участие в голосовании - это не только проявление гражданской позиции, но уже семейная традиция, праздник", - рассказала Екатерина Петрашкевич.

К примеру, в средней школе №5 Новополоцка для родителей и детей 8-10 лет состоится "Кроссфит-фестиваль", предусмотрена конкурсная программа с призами. В Боровлянской средней школе №3 Минского района мастер спорта международного класса Максим Нехайчик проведет открытое занятие в тренажерном зале для всех желающих. В спортзале средней школы №10 Жлобина состоится эстафета "Мама, папа, я - спортивная семья". В Гомельском государственном аграрно-экономическом колледже проведут спортивный интерактив "Выбрать, чтобы выиграть!", во время которого молодым семьям предложат поучаствовать в подвижных дворовых играх "Крестики-нолики", "Меткий бросок", "Брезентовые вышибалы".

Соревнования семей пройдут и в спортазале средней школы №3 Новогрудка. Молодым семьям с детьми предстоит совершить переправу, посоревноваться в импровизированном биатлоне, переноске мячей, спортивной эстафете. В Гродненском областном институте развития образования молодые семьи приглашают поучаствовать в проекте "Мы вместе!". На интерактивном избирательном участке дети смогут попробовать проголосовать. Для них подготовлены цветные бюллетени с портретами символических кандидатов и краткой информацией о каждом. Установлены закрытая кабина для голосования и опечатанный ящик для бюллетеней.

На протяжении предвыборной недели для голосующих впервые проводится эстафета "#яприду", которая завершится 17 ноября. Для молодежи также организован конкурс селфи "#голосую" с хорошим призовым фондом.

БРСМ традиционно принимает участие в электоральных процессах. Нынешняя парламентская кампания не стала исключением. В окружные избирательные комиссии включены 93 представителя союза молодежи, в территориальные - шесть, участковые - 3,8 тыс. Аккредитованы наблюдателями в комиссиях разных уровней 4788 активистов союза. С первого дня досрочного голосования на участках работают волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце". Их основная миссия - помогать маломобильным избирателям.

БРСМ провел 250 молодежных пикетов для стимулирования интереса избирателей к выборам. 16 ноября в Минске, областных центрах и крупных городах страны по инициативе организации состоятся около 30 консолидированных электоральных пикетов с участием представителей БРСМ, Федерации профсоюзов Беларуси, "Белой Руси", Белорусского союза женщин, Белорусского общественного объединения ветеранов, Белорусского фонда мира, ДОСААФ и Коммунистической партии Беларуси. В регионах запланировано 100 молодежных пикетов.

На депутатские мандаты в Палате представителей Национального собрания седьмого созыва претендуют 10 представителей Белорусского республиканского союза молодежи. Они прошли процедуру регистрации кандидатами через сбор подписей, выдвижение от трудовых коллективов и политических партий. Открытые диалоги "Беларусь и Я", которые под эгидой БРСМ проходят по всей стране, стали эффективной формой публичных обсуждений различных тем и точек зрения. Эти дискуссионные площадки позволяют участникам диалогов узнать, как в Беларуси поддерживают и развивают потенциал молодежи, и задуматься над тем, что каждый молодой человек сделал для своей страны. -0-

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