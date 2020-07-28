БРСМ организует обучение волонтеров для работы на избирательных участках

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи организует обучение волонтеров для работы на избирательных участках, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Традиционно БРСМ формирует команду волонтеров движения "Доброе сердце" для работы во время электоральной кампании в дни досрочного голосования и непосредственно в день выборов на избирательных участках и помощи маломобильным избирателям. 30 июля пройдет единый день обучения волонтерского пула во всех областных комитетах союза молодежи. В нем примут участие активисты и координаторы волонтерского движения БРСМ", - рассказала Александра Гончарова.

Так, в Брестской области волонтерский интенсив планируется организовать на базе Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района Бреста с участием представителей Белорусского общества инвалидов, Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников, а также Товарищества инвалидов по зрению и непосредственно специалистов ТЦОНов. В Витебске на базе медуниверситета областной комитет проведет онлайн-обучение с участием более 100 добровольцев. Онлайн-учебу волонтеров организует и Гомельский областной комитет. Обучение помогут провести представители Белорусского общества инвалидов по зрению и областной организации общества инвалидов. Также дистанционно обучение волонтеров пройдет в Гродно с участием председателя областного общества инвалидов.

Программа Могилевского волонтерского интенсива включает практические и теоретические части. На учебу приглашены представители общества инвалидов, товарищества инвалидов по зрению и Белорусского общества слепых. Кроме того, в учебе примут участие педагоги-психологи, которые расскажут об особенностях работы волонтеров по оказанию помощи маломобильным гражданам на избирательных участках, а также рассмотрят конфликтные ситуации и способы их преодоления. Минская областная организация проведет онлайн-учебу 23 координаторов территориальных структур союза молодежи для последующего обучения волонтеров в регионах. В Минске обучение ребят состоится в первый день досрочного голосования - 3 августа.

"Следует отметить, что наши волонтеры будут работать также и по заявительному принципу. Это отрабатывается вместе с территориальными центрами социального обслуживания населения, а также представителями избирательных участков. Все волонтеры будут иметь бейджи единого образца, обеспечены средствами индивидуальной защиты и будут соблюдать все необходимые эпидемиологические меры", - отметила секретарь ЦК БРСМ.-0-