БРСМ организует серию модных фотосетов онлайн

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи использует для дальнейшей реализации проекта "I БРСМ I онлайн" современные технологии и организует для своих активистов модные фотосеты "StayAtHome", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Кристина Кечко.

"Фотосессия - продолжение нашего проекта для школьников и молодежи "I БРСМ I онлайн", который мы запустили 5 апреля на центральных площадках БРСМ в Stories и ленте социальных сетей Instagram и "ВКонтакте". Название для модных сетов выбрали не случайно. #StayAtHome - один из самых популярных у молодежи в соцсетях. Примечательно, что фотосессии будут проходить в творческой атмосфере, но в режиме онлайн и без прямого взаимодействия модели с фотографом - с помощью интернета, специального приложения, а также мобильного телефона и ноутбука определенной марки", - рассказала Кристина Кечко.

По ее словам, моделями для фотосетов выступят 18 активистов союза молодежи - победители республиканских проектов и конкурсов БРСМ, волонтеры движения "Доброе сердце", участники движения молодежных отрядов охраны правопорядка, бойцы студенческих отрядов. "Творческие портфолио в сопровождении краткой истории об участнике фотосессии и его пути в БРСМ будут опубликованы на наших площадках в соцсетях. С первым можно ознакомиться уже сегодня. Хорошим дополнением к каждому посту станут полезные лайфхаки от ребят, чем можно занять себя дома во время самоизоляции и ограничения посещения массовых мероприятий. Кроме того, мы поделимся с подписчиками опытом - проведем мастер-класс по организации фотосессий своих друзей в домашних условиях", - отметила координатор проекта.-0-