БРСМ передал мигрантам на белорусско-польской границе гуманитарную помощь

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи Гродненской областной организации передали гуманитарную помощь находящимся в стихийном лагере беженцам на белорусско-польской границе, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Андрей Есин.

"На границе находятся более 2 тыс. беженцев, в том числе женщины и дети. Они живут и спят на земле, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. Мы не можем оставаться в стороне и готовы оказать всевозможную посильную помощь, которая от нас зависит. Мы дали клич. На призыв союза молодежи откликнулись люди с добрыми сердцами. Они помогли нам наполнить порядка 200 продуктовых пакетов хлебобулочными, колбасными изделиями, водой, фруктами, овощами, молоком, детским питанием, которые так необходимы малышам. Сегодня наши волонтеры помогли доставить в лагерь эти продукты", - рассказал Андрей Есин.

По его словам, волонтерам, привезшим гуманитарную помощь в лагерь беженцев, трудно было сдержать эмоции от увиденного. "Сегодняшняя ситуация на границе - вопиющий акт бесчеловечности. Мы видим, как страдают простые люди, оказавшиеся в непростой ситуации. Люди, которые просто хотели хорошо жить, чтобы в их уклад жизни никто не вмешивался со своей демократией. Теперь у них нет ничего: ни дома, ни возможности обрести новый, потому что кто-то за бугром считает, что может решать, кому можно хорошо жить, а кому мерзнуть в холодном лесу", - подчеркнул Андрей Есин.

Первый секретарь областного комитета БРСМ отметил, что малой помощи не бывает. "Мы продолжим сбор продуктов, теплой одежды, средств гигиены и будем оперативно доставлять это в лагерь вынужденных переселенцев", - дополнил он.-0-