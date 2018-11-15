БРСМ планирует активизировать взаимодействие с работающей молодежью

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи планирует активизировать взаимодействие с работающей молодежью, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.

"Мы должны объединить самую активную работающую молодежь страны под единым порывом. Такие же молодые ребята в свое время возводили города, строили заводы, работали в составе производственных бригад. Поэтому важно оказывать поддержку молодым специалистам, которые работают на предприятиях, интересуются жизнью страны. Необходимо подсказывать им, как развиваться, какие они сегодня имеют социальные гарантии на предприятиях, какая может быть насыщенная общественная жизнь, если они этого захотят. Конечно, такие ребята имеют активную гражданскую позицию и делают мир вокруг себя лучше, начиная со своего кабинета, предприятия и заканчивая малой родиной и страной", - сказал Дмитрий Воронюк.

Он отметил, что от работающей молодежи всегда поступает много идей по будущим проектам. "К примеру, республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси" появилась благодаря работающей молодежи, которая обратилась с инициативой восстановить один из католических храмов. В итоге за несколько лет по всей Беларуси восстановлены и благоустроены сотни самых различных храмов. Причем не только католических и православных, мы активно работаем и с другими конфессиями. Наши двери всегда открыты, мы готовы встречаться с молодежью и обсуждать темы и проекты, которые ей интересны", - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.

Сегодня в Минске прошел семинар молодежного актива и специалистов по работе с персоналом предприятий холдинга "Амкодор". Мероприятие собрало около 80 молодых специалистов из всех регионов страны. В том числе было организовано занятие по корпоративному тимбилдингу. "Проведена интерактивная работа в группах для разработки проектов молодежных мероприятий, которые могут быть включены в годовой план идеологической работы холдинга "Амкодор". У нас 2019-й будет годом профессионального роста, что включает целый ряд направлений: обучение, профессиональное развитие молодых специалистов, организация многочисленных профессиональных конкурсов. К слову, молодежь в холдинге - это треть всех работающих в его ключевых структурах", - рассказала заместитель генерального директора по кадрам, идеологической работе и социальным вопросам ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Татьяна Михеева.

Она добавила, что сегодня движение вперед без активных членов коллектива невозможно. "От того, какой человек работает на станке, как он относится к оборудованию, к производственному плану, зависит многое. БРСМ помогает нам определить этот актив. Ведь работа с коллективом всегда идет через проводников. Поэтому мы хотим вычленить эту молодежь, чтобы знать, как строить свою дальнейшую работу с молодыми специалистами, работающими на предприятиях холдинга", - резюмировала замгендиректора.-0-