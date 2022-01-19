БРСМ планирует запустить новые трудовые проекты на МАЗе и МТЗ

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ планирует запустить в этом году два новых трудовых проекта на МАЗе и МТЗ, сообщил второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров во время обучающего интенсива "Перспективы развития белорусского студотрядовского движения" для руководителей предприятий и организаций, принимающих студенческие отряды на базе ЗАО "Атлант" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа по организации деятельности студенческих отрядов не останавливается. Мы выстроили четкую систему по линии учебы и работы командиров, комиссаров - руководителей трудовых проектов. Оперативно информируем их об изменениях и дополнениях нормативно-правовых актов, о тех уникальных условиях, которые созданы в нашей стране, льготном налогообложении, в том числе через такие семинары-интенсивы. Конечно, такой опыт дает положительный результат. Только в прошлом году десятки новых организаций и предприятий как государственной, так и частной формы собственности смогли впервые трудоустроить ребят. Это дорогого стоит", - сказал Александр Прохоров.

По его словам, БРСМ находится на финальной стадии подписания соглашения с двумя крупнейшими заводами - Минским автомобильным заводом и Минским тракторным заводом по организации двух новых трудовых проектов, которые начнут работать в летний период 2022 года. "Это была инициатива молодежи, руководство предприятий ее поддержало. У нас есть обоюдный интерес, - отметил второй секретарь ЦК БРСМ. - Конечно, вторая задача, которую мы ставим, - совместно с представителями министерств и ведомств рассмотреть вопрос о получении дополнительной рабочей специальности молодыми ребятами в ходе обучения. Такой запрос есть со стороны молодежи. А в целом хочу отметить, что только каждодневная кропотливая, совместная работа всех заинтересованных может позволить добиться хорошего результата. Чтобы мы смогли приумножить результат 2021 года, не просто трудоустроить больше желающих ребят, а также повысить качество работы как нанимателей, так и непосредственно самих студенческих отрядов".

Александр Прохоров подчеркнул, что в этом году запланирован трудовой проект с Оршанским льнокомбинатом, где будет трудиться отряд в составе прядильщиков и швей. "Мы работаем уже в этом направлении. На этой неделе запускаем республиканский патриотический проект "Зимний маршрут". Он пройдет впервые по всей республике. Ребята поедут по малым населенным пунктам, районным центрам, посетят учреждения общего среднего образования, встретятся со школьниками, рассмотрят вопросы профориентации, расскажут о своей специальности и учебном заведении. Окажут помощь пожилым людям, одиноко проживающим, ветеранам Великой Отечественной войны. Безусловно, в центре внимания участников маршрута будет благоустройство и наведение порядка на мемориальных комплексах и воинских захоронениях, расчистка их от снега. Нынешний год - Год исторической памяти. И мы уделяем особое внимание героическим подвигам белорусов", - добавил он.

В рамках программы интенсива бойцы студенческих отрядов презентовали нанимателям свои лучшие практики во время работы интерактивных площадок, рассказали о студотрядовском движении, его истории и развитии. РШСО БРСМ совместно с Министерством труда и социальной защиты провели цикл интерактивных лекций о порядке приема на работу участников студенческих отрядов, использования средств на развитие движения, организации трудовых проектов. Затем на базе ЗАО "Атлант" прошел открытый диалог "Сила Основного закона" - бойцы, командиры и комиссары студенческих отрядов обсуждают с экспертами проект изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Открытый диалог - центральное мероприятие республиканского обучающего интенсива "Перспективы развития белорусского студотрядовского движения" для руководителей предприятий и организаций, принимающих студенческие отряды.

"Атлант" не первый год успешно реализует с БРСМ молодежный производственный трудовой проект. К примеру, в июне - августе 2021 года он объединил 13 студенческих производственных отрядов - 228 студентов региональных учреждений высшего образования из Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Бойцы работали на производстве завода бытовой техники слесарями-сборщиками бытовой техники в цеху сборки холодильников. По итогам республиканского конкурса "Трудовой семестр - 2021" "Атлант" стал победителем в номинации "Переходящее знамя лучшей принимающей организации".

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. По итогам 2021 года в составе 2408 отрядов трудились 34 010 человек.-0-

Фото Павла Орловского