БРСМ подарит новорожденным одежду с белорусским орнаментом

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ дает старт республиканскому проекту "Подари новорожденному вышиванку", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

"Традиционно в преддверии Дня Независимости Беларуси мы проводим в родильных домах и родильных отделениях учреждений здравоохранения по всей стране торжественные мероприятия молодежного проекта "Подари новорожденному вышиванку". Новорожденные граждане нашей страны получают в подарок свою первую одежду с белорусским национальным орнаментом: распашонки, ползунки, боди, головные уборы. Такой модной одежды сегодня очень много в магазинах, но активисты БРСМ готовят подарки для малышей и своими руками: вышивают носочки, пинетки, царапки", - рассказала Александра Луговская.

Чествования мам и малышей состоятся с 19 июня по 2 июля во время республиканского молодежного проекта БРСМ "Беларусь - крынiца натхнення". "Безусловно, с учетом эпидситуации будут соблюдены все меры гигиены и социальной дистанции, а мероприятия будут проходить на свежем воздухе на территории учреждений здравоохранения при выписке маленьких пациентов", - отметила завотделом.-0-