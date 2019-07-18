БРСМ поощрит молодых передовиков уборочной кампании - 2019

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи дает старт республиканскому проекту "Молодежь - за урожай!", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Юлия Зинкевич.

"Традиционно мы реализуем этот проект во всех регионах страны в период уборочной кампании. Он направлен на популяризацию крестьянского труда и аграрных профессий. Отрадно, что тон уборочной своей добросовестной работой задают молодые ребята, которые каждый год плечом к плечу наравне с опытными механизаторами и водителями трудятся на белорусских полях. В их поддержку мы организуем соревнования среди молодежных уборочных экипажей и молодых водителей, занятых на отвозке зерна при уборке зерновых и зернобобовых культур. При каждом территориальном комитете БРСМ создаются штабы, которые как раз и будут заниматься вопросами, связанными с организацией нашего проекта и участием молодежи в уборочной кампании", – сказала Юлия Зинкевич.

Соревнования пройдут в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Победителями станут первые экипажи-тысячники и водители, занявшие призовые места в трудовом соревновании по итогам уборочной кампании.

Уборочную технику, на которой трудится молодежь, обозначат специальными наклейками "Молодежный экипаж" и "Молодой водитель". "На полях мы организуем чествования молодых лидеров уборочной кампании с вручением победителям дипломов и вымпелов. Родителям ребят направим благодарственные письма за достойное воспитание сыновей и дочерей, привитие им любви к труду на родной земле. Победителей соревнований пригласим в октябре на республиканский форум сельской молодежи, где вручим им ценные подарки", - отметила секретарь ЦК БРСМ. Юлия Зинкевич добавила, что по традиции помощь аграриям в уборке урожая окажут студенческие сельхозотряды БРСМ.

Важной составляющей республиканского проекта "Молодежь - за урожай!" станет комплексная информационная кампания на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2019, #малаяродина. Цель проекта - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы и популяризация сельскохозяйственного труда.-0-