БРСМ предлагает интенсив для молодых предпринимателей

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский молодежный инновационный проект "Стартап-тур. Интенсив для молодых предпринимателей" стартует 24 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор республиканского проекта БРСМ "100 идей для Беларуси" Наталья Коробец.

"Заявки на участие в проекте подали 170 молодых людей из разных уголков Беларуси. В их числе - участники республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси", молодые предприниматели, разработчики, учащиеся и студенты учреждений образования. Для ребят подготовлены еженедельные теоретические и практические онлайн-вебинары, где в качестве модераторов и экспертов выступят специалисты из бизнес-областей, IT-сферы, научно-академической общественности, руководители стартап-команд", - рассказала Наталья Коробец.

По ее словам, вебинары включают в себя сессию с разбором кейсов от экспертов, обмен опытом, получение консультации. Заключительным этапом проекта станет хакатон, который пройдет в конце августа. На его полях участники объединятся в команды от 3 до 5 человек и смогут на практике освоить полученные знания в создании новых проектов.

"Стартует молодежный инновационный проект с онлайн-вебинара "Введение в стартап-тур: Марафон бизнес-идей". В качестве спикера выступит председатель Ассоциации инфраструктуры поддержки предпринимательства Рима Епур. С дальнейшими анонсами проекта можно познакомиться в официальных аккаунтах БРСМ в социальных сетях", - отметила Наталья Коробец.

Организатором проекта выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства экономики и Министерства образования.-0-