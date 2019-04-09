БРСМ представил на "ТИБО" проекты "100 идей для Беларуси"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи представил на форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019" два десятка разработок в сфере ИКТ, авторами которых являются финалисты и победители республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" разных лет, а также тематическое панно "Беларусь помнит", передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозицию вошли проекты "Мобильный навигатор для людей с инвалидностью INVO", "Модель автоматизированной линии подачи грузов", "Комплекс роботов сельскохозяйственной техники", "EnergyBox. Безопасная розетка с расширенным функционалом". Также здесь разместились игровая и интерактивные зоны, где можно проявить себя в головоломках и поставить рекорд по сборке кубика Рубика на скорость.

В числе участников выставки - школьники и студенты, увлекающиеся робототехникой. Например, студент Гомельского государственного технического университета им. Сухого Михаил Внуков предложил прибор для генерации энергии автотранспортного движения. Разработка - альтернативный источник энергии для уличного освещения. По расчетам авторов, наполненный пьезоэлементами оригинальный "лежачий полицейский" за счет проезжающих машин может обеспечить значительную часть уличного освещения квартала.

"Электрогенератор для проезжей части и пешеходных дорожек может вырабатывать электроэнергию - при потоке в 10 тыс. машин в день около 15 кВт/часов. Этого достаточно для того, чтобы горели 17 фонарей. Или в среднем можно запитать 2-3 квартиры. Масштабных перестроек дорог не потребуется, окупаемость проекта - около шести лет", - рассказал Михаил Внуков.

Ученик школы №1 Ошмян Денис Клепацкий представил модель автономного устройства обнаружения и тушения локальных очагов возгорания, девятиклассник школы Новополоцка Владислав Буко - несколько примеров агророботов, собранных из конструктора.

В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков БРСМ также презентовал гостям форума тематическое панно "Беларусь помнит". Поучаствовать в колоризации необычной черно-белой картины мог любой посетитель. На мультимедийный экран вывели монохромный эскиз изображения "Стела Минск город-герой", где через семантические блоки отражены военное и мирное время.-0-

Фото БРСМ