БРСМ презентует на ТИБО-2021 проекты "100 идей для Беларуси"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи презентует на XXVII Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2021 разработки участников республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, руководитель проекта "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.

"В этом году на ТИБО уже традиционно будут представлены авторские разработки финалистов и победителей разных лет нашего проекта "100 идей для Беларуси". Это предложения молодежи, которые востребованы в различных отраслях производства и экономики. Возьмем, к примеру, проект Артема Новикова Novimatic Controller. Педагог Боровлянской средней школы №3 разработал универсальный контроллер, позволяющий расширить функционал производственных и автоматизированных систем. Внедрить технологию интернета вещей в сельское хозяйство предлагает автор проекта "Хутор Мебиуса" Алексей Зайцев. Преподаватель кафедры общей физики Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины разработал экспериментальный образец умной теплицы, который уже сегодня проходит практическую апробацию на базе университета. Социально ориентирован проект "Браслет заботы" авторского коллектива учащихся Белорусского государственного медицинского колледжа Эльнура Адилова и Екатерины Ярмолюк. Этот проект направлен на оказание своевременной помощи людям, находящимся в зоне риска - перенесшим инсульт, страдающим сахарным диабетом, астмой, эпилепсией, деменцией и другими заболеваниями. Всего наши "стоидейщики" презентуют восемь разработок", - рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, не менее важным является участие молодых инноваторов в стартап-акселераторах и конкурсах бизнес-идей. "Это прежде всего возможность презентовать свои разработки международным экспертам, менторам, потенциальным инвесторам и бизнес-партнерам. Такую возможность предоставили участникам конкурса стартап-проектов Belarus ICT Start-up Award, который состоится в рамках форума и в котором пять представителей проекта "100 идей для Беларуси" поборются за победу, стажировки и призы в номинации "Лучший молодежный стартап-проект", - поделилась представитель ЦК БРСМ. - Среди них - ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Гродненского государственного медицинского университета Андрей Довнар с проектом "Эксплантат для замещения дефекта костей черепа из инновационного белорусского композиционного материала", учащийся Слуцкого государственного колледжа Алексей Бурлаков с проектом "Программа управления захватом движений роботизированной трехпозиционной рукой MRs", авторский коллектив учащихся средней школы №1 города Лиды с проектом "Физические опыты в домашней лаборатории с дополненной реальностью" и другие".

XXVII Международный ИКТ-форум ТИБО-2021 пройдет в Минске с 1 по 4 июня на полях многопрофильного культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена" и будет включать масштабную экспозицию, насыщенную программу деловых мероприятий.-0-