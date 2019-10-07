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07 октября 2019, 09:08

БРСМ презентует в Китае проект "100 идей для Беларуси"

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ презентует в Китае проект "100 идей для Беларуси", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

"Делегация БРСМ по приглашению Всекитайской федерации молодежи отправляется в город Ханчжоу, где с 12 по 15 октября пройдет финал V конкурса "Интернет+" по инновациям и предпринимательству среди студентов и выпускников высших учебных заведений. Представители Беларуси войдут в состав жюри, также БРСМ впервые презентует в Китае республиканский молодежный проект "100 идей для Беларуси". Это сделает его финалист по итогам 2018 года - аспирант Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Алексей Зайцев, который расскажет об авторской разработке "Хутор Мебиуса", - отметил Олег Дикун.

Разработка белорусского новатора предполагает создание автономной станции SMF-02, которую можно использовать на сельскохозяйственных участках с помощью устройства дистанционного контроля. Специальная программа позволяет аккумулировать энергию солнца, ветра для сбора метеорологических показаний и использования систем защиты выращиваемых культур.

Организатором конкурса "Интернет+" с 2015 года является Министерство образования КНР. Соорганизатором в этом году выступает БРСМ. Главная задача проекта - стимулировать интерес студентов вузов к инновациям и предпринимательству, содействовать интеграции образования в этой области. Важная составляющая мероприятия - создание платформы для международного сотрудничества студентов в решении глобальных проблем.

"Конкурс проходил с марта по октябрь и установил новый рекорд по количеству участников. Зарегистрировались 4,5 млн студентов и 1 млн команд из 3343 университетов и колледжей 120 стран. В финале около 6 тыс. человек вынесут на суд жюри 1492 проекта. Таким образом, проект объединил молодых предпринимателей со всего мира. Он не только синтезирует инновационные идеи, но и стимулирует предпринимательскую активность, способствует повышению конкурентоспособности, а также обмену и сотрудничеству в данной области", - дополнил второй секретарь ЦК БРСМ.

Победителям конкурса "Интернет+" будут вручены 15 золотых и 45 серебряных медалей.-0-

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